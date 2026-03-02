Matcha Stop neu im ALEXA Shoppingcenter

Neue Station für Fans des grünen Trendgetränks

Gute Neuigkeiten für Matcha-Fans: Am 27. Februar 2026 hat Matcha Stop im 2. Obergeschoss des ALEXA am Alexanderplatz eröffnet. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine breite Auswahl an heißen und kalten Matcha-Spezialitäten freuen – darunter Klassiker wie Matcha Latte, fruchtige Varianten wie Matcha Strawberry und erfrischende Kreationen wie Yuzu Matcha Tonic. Verwendet wird hochwertiger Ceremonial Matcha von Noritual Lab, ein fein gemahlenes Pulver aus japanischem Grüntee, das den Getränken eine cremige Textur und eine angenehme, natürliche Süße verleiht. Für die Vermietung des neuen Shops verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

Das ALEXA – Ein Hotspot am Alexanderplatz

Das ALEXA ist ein Publikumsmagnet am belebten Alexanderplatz. Jeden Tag kommen Tausende Berliner, Touristen und auch viele Reisende, die am Knotenpunkt Alexanderplatz aus- und umsteigen in das Center und genießen das abwechslungsreiche Shoppingangebot und die gastronomische Vielfalt: Rund 20 Restaurants und Cafes sowohl im großen Food Court im zweiten Obergeschoss als auch überall im Center verteilt, laden zu genussreichen Pausen ein. Vom Getränk to go, über den kleinen Snack für Zwischendurch bis hin zu vielen internationalen Spezialitäten – hier ist für jede und jeden das Passende dabei. Mit der Eröffnung von Matcha Stop baut das ALEXA sein kulinarisches Angebot weiter aus.

„Matcha ist Trendgetränk und Super Food zugleich! Daher freuen wir uns, dass Matcha Stop dem ALEXA einen zusätzlichen Frischekick verleiht“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Bei unseren trendbewussten Besucherinnen und Besuchern werden sich die köstlichen, grünen Spezialitäten zum neuen Publikumsrenner entwickeln.“

