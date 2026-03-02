Brokerwahl 2026 gestartet: wer wird Broker des Jahres?

Abstimmung läuft bis zum 31. März 2026 auf www.brokerwahl.de – Über 87.000 Teilnehmer im Vorjahr

Rheine, 2. März 2026 – Die Brokerwahl 2026 ist eröffnet: Noch bis zum 31. März 2026 können Trader, Anleger und Investoren auf www.brokerwahl.de ihren Lieblingsbroker wählen und damit den „Broker des Jahres 2026“ küren. Es ist bereits die 26. Ausgabe der traditionsreichen Wahl, die der Finanzverlag Ernsting.com Publications GmbH seit dem Jahr 2001 jährlich durchführt – und die sich als zuverlässiger Gradmesser für die Stimmung im deutschen Brokeragemarkt etabliert hat.

Dynamischer Markt: Wechsel an der Spitze prägen den Brokeragemarkt

Der deutsche Brokeragemarkt zeigt sich so wettbewerbsintensiv wie selten zuvor. Bei der Brokerwahl 2025 – an der über 87.000 Teilnehmer abgestimmt hatten – gab es gleich in vier Kategorien einen neuen Sieger. Die Wahl spiegelt damit nicht nur aktuelle Nutzerpräferenzen wider, sondern ist ein zuverlässlicher Stimmungsindikator für die gesamte Brokerage-Branche.

Mit flatex, comdirect, ActivTrades und XTB haben sich 2025 gleich mehrere Anbieter profiliert – in einem Markt, in dem in den letzten Jahren Neobroker zunehmend Marktanteile gewinnen und etablierte Häuser unter Druck setzen. Die Brokerwahl bildet diese Dynamik jedes Jahr neu ab.

„Der deutsche Brokeragemarkt ist in Bewegung wie selten zuvor: Neue Anbieter drängen mit aggressiven Konditionen in den Markt, während etablierte Häuser ihre Stärken in Service und Produkttiefe ausspielen. Die Brokerwahl ist seit 26 Jahren der unabhängige Gradmesser dafür, wen Anleger und Trader am Ende des Tages wirklich bevorzugen – und das Votum der Community ist dabei das ehrlichste Signal, das es gibt.“

David Ernsting, Herausgeber Brokerwahl.de und Broker-Test.de

Fünf Kategorien – eine StimmeIn der Brokerwahl 2026 können Teilnehmer in fünf Kategorien abstimmen: Online Broker des Jahres, Daytrade Broker des Jahres, ETF & Fonds Broker des Jahres, CFD & Forex Broker des Jahres sowie Krypto Broker des Jahres. Jeder Teilnehmer gibt in jeder Kategorie eine Stimme ab. Abstimmen ist ausschließlich auf www.brokerwahl.de/abstimmen/ möglich.

Attraktive Preise: Von McLaren bis Rom

Neben dem Votum für den besten Broker lockt die Brokerwahl 2026 mit einem hochwertigen Preispaket, das Adrenalin, Reiseerlebnis und finanzielle Substanz vereint: Der 1. Preis ist ein 5.000 Euro Trading Depot.Der 2. Preis ist eine Städtereise nach Rom, der 3. Preis ein 500 Euro Amazon Gutschein.Als Bonuspreis winkt ein McLaren Rennstreckentraining mit über 600 PS im McLaren MP4 12C.Weitere Preise umfassen Insider Alarm Gutscheine im Wert von je 90 Euro für jeden Teilnehmer sowie ein handsigniertes Exemplar des neuen Buches „Der einfache Weg zur erfolgreichen Kapitalanlage“ von David Ernsting. Alle Preise werden unter den Teilnehmern der Brokerwahl 2026 verlost.

Über die BrokerwahlDie Wahl zum Broker des Jahres findet seit 2001 jährlich statt und wird vom Finanzverlag Ernsting.comPublications GmbH mit Sitz in Rheine betrieben. Der Verlag betreibt neben Brokerwahl.de weitere Finanzportale wie Broker-Test.de, Insider-Alarm.de und Kapitalanlagen-Test.de. Die Brokerwahl gilt als die reichweitenstärkste Broker-Bewertung im deutschsprachigen Raum.

Der unabhängige Finanzverlag testet und vergleicht Broker und Banken seit 2000. Herausgeber des wöchentlichen Finanzinfos am Wochenende Newsletter mit über 160.000 zufriedenen Lesern zu den Themen Aktien, Brokern, ETFs, Fonds, Kapitalanlage, Gold & Co.

