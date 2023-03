Kann man mit neuen Fenstern Heizkosten sparen?

Der Staat unterstützt die Modernisierung. Was lässt sich durch neue Fenster einsparen?

Moderne Fenster oder Haustüren sind komplexe Bauteile mit viel Technik. Sie sollen nicht nur Ihren Zweck erfüllen, sondern auch zum Energiesparen und Geräuschdämmung dienen. Sie versprechen mit Dreifachverglasung viel Energie zu sparen und schonen sogar den Geldbeutel. Mittlerweile gibt es sie in allen möglichen Formen und Klassen. Mit verschiedener Energieeffizienz und Sicherheitsstufen gibt es Fenster für jedes Haus.

Die Vorteile einer Dreifachverglasung sind viel mehr als nur Energieersparnis. Bei der Dreifachverglasung liegen die Scheiben parallel nebeneinander und die Zwischenräume sind mit speziellen Gasen gefüllt, die den Wärmeverlust eindämmen. Diese Gase bieten die beste Isolation, da sie die Wärme bzw. die Kälte kaum übertragen. Die Mehrfachverglasung dient neben den thermischen Eigenschaften auch zur Geräuschdämmung und Schallschutz bei.

Doch was lässt sich bei der Energieeffizienz eines solchen Fensters einsparen? Dank des Aufbaus dämmen Fenster mit Dreifachverglasung sechsmal so effektiv wie normale Fenster mit nur eine Fensterscheibe. In Euro sind es bei einem Einfamilienhaus mit ca. 100qm bis zu 300 Euro im Jahr, die man bei den Heizkosten sparen kann.

Fast alle Fensterhersteller bieten Dreifachverglasung. Jedoch sollte man den Rat eines Energieberaters einholen, bevor man sich für ein Fenster entscheidet. Da bei alten Häusern oft die Einfach- oder Zweifachverglasung ausreichend ist. Dämmen die Fenster besser als die umliegenden Wände, werden sie kühler und es bildet sich Feuchtigkeit an den Wänden.

Eine ausführliche Beratung zu Fenster und Türen bekommen Sie zum Beispiel bei der Firma Hapa AG. Fenster in allen Formen, egal ob Rund- oder Dreiecksfenster mit vielfältigen Funktionen und Zubehör werden in den eigenen Produktionshallen hergestellt und inkl. Beratung auch montiert. Weitere Informationen rund um Fenster und Türen erhalten Sie hier: Fenster und Türen

Sie suchen einen zuverlässigen Partner für Fenster und Türen? Hapa bietet Komplettservice von der Produktion bis hin zur Montage. Als langjährige Werksvertretung im Großraum Franken, Nürnberg und Schweinfurt verkaufen wir Bauelemente wie Fenster, Türen und Garagentore.

Kontakt

hapa Werksvertretung Nürnberg-Franken

Salvatore Bottino

Geisseestr. 63

90439 Nürnberg

0911 / 610 7735



https://hapa-franken.de

Bildquelle: hapa AG