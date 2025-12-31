Karriere und Gründung neu gedacht

WOB bietet zertifiziertes Karrierecoaching und Gründercoaching digital und individuell.

Mit WOB positioniert sich Mihajlo Udlis als einer der klar profilierten Anbieter für berufliche Neuorientierung, Karriereaufbau und Gründungsbegleitung in Deutschland. Das Weiterbildungs und Coachingangebot richtet sich an Menschen, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten wollen, sei es durch einen nächsten Karriereschritt oder den Weg in die Selbstständigkeit.

Kernbestandteil ist das individuelle Karrierecoaching, eine AZAV zertifizierte Maßnahme mit 100 Unterrichtseinheiten. Im Mittelpunkt steht ein konsequent personenbezogener Ansatz. Lebenslauf, Stärken, Ziele und die reale Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt werden strukturiert analysiert und in eine klare berufliche Perspektive überführt. Das Coaching findet im 1 zu 1 Setting statt, ist vollständig digital und deutschlandweit verfügbar. Ziel ist ein messbares Ergebnis, von professionellen Bewerbungsunterlagen bis zu einer realistischen und umsetzbaren Karriereplanung.

Ergänzend bietet WOB ein umfassendes Gründercoaching für angehende und bestehende Selbstständige. Hier werden Geschäftsideen strukturiert, Geschäftsmodelle entwickelt, rechtliche und finanzielle Grundlagen geklärt und tragfähige Businesspläne erarbeitet. Der Fokus liegt auf Praxisnähe, Klarheit und realistischen Entscheidungen, um typische Fehler in der Gründungsphase zu vermeiden und eine stabile Basis für langfristigen Erfolg zu schaffen.

Alle Coachings starten flexibel nach individueller Vereinbarung, haben eine Dauer von bis zu sechs Wochen und können in Teilzeit oder Vollzeit absolviert werden. Die Durchführung erfolgt zu hundert Prozent digital mit hoher zeitlicher Flexibilität. Vor Beginn findet ein ausführliches Erstgespräch statt, in dem Eignung, Zielsetzung und ein individueller Coachingplan festgelegt werden.

Mit WOB verbindet Mihajlo Udlis zertifizierte Weiterbildung, persönliche Begleitung und klare Strukturen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die nicht nur Informationen suchen, sondern eine fundierte, rechtssichere und zukunftsorientierte Begleitung für ihre berufliche Entwicklung.

