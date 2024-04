„Kicken und Coden“ am Girls`Day 2024

Pressemitteilung

Frankfurt am Main, 25. April 2024

Seit dem Jahr 2001 wird der Girls“Day in Deutschland veranstaltet, um Mädchen für Berufe im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu begeistern und sie in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen. In diesem Rahmen findet am heutigen Donnerstag, den 25. April 2024 im Eintracht Frankfurt Sportleistungszentrum am Riederwald der Aktionstag „Kicken und Coden“ statt, der vom renommierten IT-Systemhaus HORN & COSIFAN Computersysteme ausgerichtet wird.

Der Tag beginnt um 8:00 Uhr mit einem professionellen Fußballtraining mit der Fußballakademie SUPERKICKER auf dem Rasen des Sportleistungszentrums. Hier haben die Mädchen die einzigartige Gelegenheit, Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt beim Meet and Greet persönlich kennenzulernen.

„Über den Sport können Werte wie Gleichberechtigung und Diversität vermittelt werden, die in allen Teilen unserer Gesellschaft eine Rolle spielen. Egal ob Fußball oder andere Sportarten: sie werden in den meisten Fällen gleichermaßen von allen betrieben. Für die Berufswelt ist der Girls“Day ein wichtiger Baustein und eine fantastische Gelegenheit für junge Mädchen, sich beispielsweise für handwerklicher Berufe, aber auch für Technologie und Innovation zu begeistern“, sagt Mathias Beck, Präsident von Eintracht Frankfurt. „Wir freuen uns, dass wir mit den Räumlichkeiten im Sportleistungszentrum am Riederwald einen kleinen Beitrag zum Erfolg des Events beitragen können.“

Nach dem Fußballtraining erwartet die Mädchen eine Stärkung, und sie haben die exklusive Möglichkeit, mit der hessischen Ministerin für Digitalisierung und Innovation Prof. Dr. Kristina Sinemus und Mathias Beck ins Gespräch zu kommen.

Am Nachmittag steht ein Coding-Workshop auf dem Programm, bei dem die Teilnehmerinnen gemeinsam mit IT-Expertinnen und -experten der HORN & COSIFAN Computersysteme GmbH einen elektronischen Würfel programmieren werden. Dabei erfahren sie, welche spannenden Möglichkeiten die Programmiersprache C bietet.

„Beim Girls“Day geht es nicht nur um Sport, sondern auch um die Förderung von Innovation und Technologie. „, sagt Prof. Dr. Kristina Sinemus. „Wir brauchen mehr denn je kluge Köpfe, vor allem Mädchen und Frauen, damit sie unsere Zukunft erfolgreich mitgestalten. MINT-Berufe sind hierbei ein zentraler Teil und wichtig für die weitere erfolgreiche Digitalisierung unseres Landes. Mit dem Girls“Day können Vorurteile bei der Berufswahl abgebaut werden. Denn MINT-Kompetenzen sind unabhängig vom Geschlecht. Daher habe ich auch die Initiative „Women go digital“ gestartet, mit der wir junge Mädchen und Frauen für IT-Berufe begeistern wollen. Denn ohne sie geht es einfach nicht.“

Tobias Pflüger, Geschäftsführer von HORN & COSIFAN Computersysteme, unterstreicht die Bedeutung dieses Engagements: „Wir von HORN & COSIFAN sind stolz darauf, am Girls“Day beteiligt zu sein und den Mädchen die Möglichkeit zu geben, ihre Interessen in den Bereichen Technologie und Sport zu entdecken. Dieser Tag ist ein wichtiger Schritt, um Mädchen für die vielfältigen Möglichkeiten in MINT-Berufen zu begeistern und ihre Zukunft zu gestalten.“

Über HORN & COSIFAN Computersysteme GmbH

HORN & COSIFAN Computersysteme GmbH ist ein führendes IT-Systemhaus, das innovative Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Systemintegration, Netzwerktechnologie und IT-Sicherheit bietet. Weitere Informationen zu unseren Produkten und Services finden Sie auf unserer Website unter www.horn-cosifan.de

