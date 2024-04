Mit diesen Depots kostenlos anlegen

Diese Top-Broker empfiehlt Vergleich.de

Berlin, den 25.04.2024: Mit Geldanlagen wie Aktien und ETFs kann jeder die Inflation schlagen und Vermögen aufbauen. Für den Handel mit Wertpapieren benötigen Anleger ein Depot. Je nach Anbieter unterscheiden sich die Kosten von Aktiendepots erheblich. Mit dem neuen Depot-Vergleich beim Verbraucherportal Vergleich.de finden Einsteiger und Fortgeschrittene den Broker, bei dem sie am günstigsten handeln.

Große Auswahl – keine Kosten

Wer ein Gratis-Depot sucht und sich ausschließlich für ETF-Sparpläne interessiert, sollte aus Vergleich.de Sicht die Online-Broker Scalable Capital (Free Broker) und Trade Republic wählen. Dort stehen jeweils ca. 2.500 ETF-Sparpläne zur Auswahl, die kostenlos bespart werden können. Depotgebühren fallen nicht an.

Kostenlose Einmalkäufe möglich

Für Anleger, die zusätzlich Einzelkäufe in Aktien oder ETFs tätigen, ist finanzen.net ZERO die Top-Empfehlung von Vergleich.de. „Einmalanlagen ab 500 € kosten bei diesem Online-Broker nichts“, so Geldanlage-Redakteurin Heike Kevenhörster. „Die Zahl der kostenlosen ETF-Sparpläne ist mit ca. 1.500 jedoch geringer als bei Trade Republic und Scalable.“

Sparpläne ab 1 €

Für Einsteiger, die mit kleinen Beträgen unter 25 € das Investieren anfangen möchten, sind die Broker finanzen.net ZERO, Trade Republic, Scalable Capital (Free Broker) oder das Direkt-Depot der ING die beste Anlaufstelle. Dort können Investoren einen Sparplan ab 1 € aufsetzen.

Professionelle Auswahl zu Neobroker-Preisen

Wer den Fokus darauf legt, eine besonders große Auswahl an Produkten zu traden und auf viele, auch ausländische Handelsplätze zugreifen will, dem empfiehlt Vergleich.de das Traders Place Depot. Hier können zu günstigen Preisen fast alle weltweit handelbaren Aktien, ca. 14.000 Anleihen, Zertifikate, Futures, Optionsscheine, Fonds und über 30 Kryptowährungen ge- und verkauft werden. Depotgebühren fallen nicht an, ebenso wenig Orderkosten für den günstigsten Handelsplatz.

Alles aus einer Hand

Der Gruppe von Sparern, die ihr Girokonto, ihre Sparkonten und ihr Depot bei einem einzigen Anbieter verwalten möchte, empfehlen wir eine Direktbank wie Consorsbank, comdirect oder ING. Hier zahlen Verbraucher zwar höhere Gebühren, haben aber in der Regel eine breite Produktauswahl und können all ihre Finanzgeschäfte an einem Ort regeln.

