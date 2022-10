Kinder und Erwachsene mit Diabetes finden bei Kaio-Dia eine breite Palette nützlicher Wearables und Zubehör

Die Produkte von Kaio-Dia werden von und für Diabetiker hergestellt. Umfangreiche Tests sollen sicherstellen, dass jedes Produkt ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit und Unterstützung bietet. Im Fokus: die Verbesserung der Lebensqualität von Diabetikern.

Kaio-Dia – ein branchenführender Anbieter von Wearables und Zubehör für Kinder und Erwachsene mit Diabetes – ist stolz darauf, seinen Nutzern eine breite Palette hilfreicher Produkte anbieten zu können, die den Alltag erleichtern und die Lebensqualität der Nutzer steigern.

Das von einem Typ-1-Diabetiker gegründete Unternehmen Kaio-Dia hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte zu entwickeln, die den Alltag von Kindern und Erwachsenen mit Diabetes vereinfachen. Denn das Team von Kaio-Dia weiß, wie das Leben mit Diabetes sein kann, etwa das ständige Abgleichen von Spritzen, Planung, Kohlenhydratzählung und Insulineinnahme, um nur einige der vielen Herausforderungen zu nennen.

Mit dieser Mission und Erfahrung im Hinterkopf bietet Kaio-Dia hochwertige, nachhaltig hergestellte Wearables und Accessoires an. Dazu zählen neben anderen der Dia-Belt (eine der besten Insulinpumpengürtel auf dem Markt), die Dia-Cool (eine Kühltasche, die Insulin und Pumpe kühl hält) oder auch das Dia-Band (ein Armband, das den Sensor bei sportlichen Aktivitäten schützt). Jedes Kaio-Dia-Produkt wird in einer Vielzahl an Farben, Designs und Größen angeboten. Mehr noch, es wird auch eine Kollektion angeboten, die ausschließlich für Kinder bestimmt ist. Von entscheidender Bedeutung ist die Barrierefreiheit, weshalb die Website von Kaio-Dia in zehn Sprachen verfügbar, zu denen sich bald weitere gesellen werden.

„Kaio-Dia wurde gegründet, weil ich als Diabetiker selbst ständig auf der Suche nach Produkten war, die mein Leben ein wenig leichter machen“, beschreibt Kaio Kim die Inspiration hinter Kaio-Dia. „Seit der Gründung des Unternehmens haben wir uns zum vielleicht weltweit führenden Anbieter von Wearables und Zubehör für Diabetiker entwickelt, und zwar überall, wobei jedes Produkt so konzipiert ist, dass es uneingeschränkt nutzbar ist.“

Kaio fügte hinzu: „Ich bin sehr stolz auf das, was aus Kaio-Dia geworden ist, und wir planen, in Zukunft Produkte anzubieten, die Menschen mit anderen chronischen Krankheiten helfen, indem sie ihnen den Alltag erleichtern.“

Um mehr über Kaio-Dia oder seine Produkte zu erfahren, klicken Sie hier oder besuchen Sie https://de.kaio-dia.eu. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an info@kaio-dia.eu.