Die 12Build und openHandwerk starten Partnerschaft im Bereich Ausschreibungsmanagement

Die 12Build und die Berliner openHandwerk GmbH starten exklusive Partnerschaft, um Handwerks- und Bauunternehmen zielgerichtet und effektiv im Bereich Ausschreibung und Auftragsgewinnung zu unterstützen.

26.10.2022, Berlin

Die 12Build betreut europaweit über 900 Generalunternehmen im Bereich Ausschreibungen und Angebotsvergabe und betreut +100.000 Nachunternehmer in Form von Handwerks- und Bauunternehmen.

Allein in Deutschland nutzen +300 Generalunternehmer die Plattform 12Build und veröffentlichen monatlich +5.000 Ausschreibungen für Nachunternehmer.

Durch die Zusammenarbeit mit der Handwerkersoftware/ Bausoftware openHandwerk möchte die 12Build weitere Handwerks- und Bauunternehmen erreichen, aber auch Ihren Kunden mit openHandwerk die Möglichkeit geben Angebote und Ausschreibungen schneller und digitaler zu beantworten, um somit für Generalunternehmer mehr Angebote zu generieren. Im Anschluss sorgen eine bessere Mitarbeiterplanung und Dokumentation für erfolgreiche Projekte und Mehrgeschäft.

openHandwerk bietet mit der Auftragsverwaltung, Mitarbeiterplanung, Zeiterfassung, Baudokumentation sowie Rechnungswesen und optional sogar Lager- und Maschinenverwaltung alle Bestandteile eines klassischen Nachunternehmers ab.

Der klassische openHandwerk-Betrieb ist in der Regel kein Nachunternehmer und arbeitet in der Regel wenig auf Großbaustellen. Durch die Kooperation mit 12Build erreicht openHandwerk viele weitere Unternehmen, die Bedarf für digitale Lösungen haben, gerade in Zeiten von vielen Aufträgen und anhaltendem Fachkräftemangel.

Peter Brouwer, Head of Partnership bei 12Build: „Wir glauben an das Ökosystem. Integration, Kombination und Zusammenarbeit mit Teilbereichsspezialisten, wie z.B. 12Build. Wir freuen uns, mit openHandwerk einen starken Partner in Deutschland für unsere Nachunternehmer gefunden zu haben.“

Martin Urbanek, Geschäftsführer der openHandwerk: „Durch die Zusammenarbeit mit 12Build bekommen wir exklusiven Zugang zu einer Vielzahl von Handwerks- und Bauunternehmen, mittelfristig auch in weiteren Ländern außerhalb DACH. Darüber hinaus ermöglichen wir unseren Handwerkskunden den Zugang zu zahlreichen qualitativ hochwertigen Ausschreibungen und deren Abwicklung mit Hilfe von openHandwerk. Neben der operativen Steuerung deines Handwerks- oder Baubetriebes bietet openHandwerk über 12Build erstmals mögliches Mehrgeschäft. Für uns der richtige Weg in Richtung Plattform für Handwerk & Bau. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem europäischen Marktführer im Segment Ausschreibungen.“

Über 12Build Secure B.V.:

12Build ist eine SaaS-Lösung (Software as a Service) für die Baubranche. Seit 15 Jahren bieten wir eine wunderschöne Online-Plattform für die Baubranche in der Cloud an. Damit sparen unsere Kunden in der Kalkulations- und Einkaufsphase viel wertvolle Zeit. Das Anfordern und Empfangen relevanter Aufträge ist vollständig optimiert, so dass die Kunden mehr Zeit für andere Dinge haben. Wir sorgen dafür, dass Generalunternehmer die Bauspezialisten für die gemeinsame Arbeit finden können.

Im Geiste von: „Alleine geht man schnell, gemeinsam kommt man weiter“ – mit 12Build bauen wir etwas Großes auf. Zusammenarbeit ist extrem wichtig, und deshalb fördern wir sie mit unserer Plattform. Wir sind das Bindeglied zwischen dem Baufachmann und den Generalunternehmern, wo man das Bauprojekt erfolgreich verwalten und abschließen kann.

Weitere Informationen unter www.12build.com

Über openHandwerk:

openHandwerk ist eine geräteunabhängige, webbasierte SaaS-Lösung (Software as a Service) für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften. Die Plattform openHandwerk deckt dabei die gesamten Arbeitsprozesse in einem Unternehmen ohne Medienbrüche in einer Lösung ab. Hierzu gehören Auftragsverwaltung/ Projektplanung, Ressourcenmanagement, Baustellendokumentation und -kommunikation, Mängel- und Aufgabenmanagement sowie ein umfangreiches Rechnungswesen in der Cloud. Über eine Webapplikation und dazugehöriger openHandwerk-App können Workflows im Büro, auf der Baustelle oder in der Instandhaltung verwaltet werden. openHandwerk verbessert die Zusammenarbeit in Echtzeit, rationalisiert die Kommunikation und macht Unternehmen effizienter durch optimierte und digitale Prozesse. Darüber hinaus bietet openHandwerk über seinen API-Marketplace offene Schnittstellen zur Integration von Drittanbietern wie Apps, Microservices, Herstellern oder Händlern.

