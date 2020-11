King Deals 2020 – bis zu 50% Rabatt jetzt bei Caseking

Pressemitteilung

– Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben –

King Deals 2020: Eine Woche lang bei Top-Hardware und allem was dazu gehört bis zu 50 % sparen – jetzt bei Caseking!

Berlin, 23.11.2020

Wer passend zur kalten Jahreszeit noch ein paar echte Hardware-Schnäppchen abgreifen will, sollte diese Woche auf Caseking.de oder im Shop vorbeigucken! Es gibt eine riesige Auswahl an Rabatten auf Komponenten, Gehäuse, Peripherie und alles drumherum zu entdecken.

Ein absolutes Highlight ist der noblechairs HERO ST Limited Edition Gaming Stuhl in edlem Anthrazit und mit einem hautfreundlichen Textilbezug, zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®, für 299,90 Euro statt 399,90 Euro. Zu diesem Preis nur jetzt verfügbar und dieser Konfiguration streng limitiert. Alle Angebote nur solange der Vorrat reicht!

Für jeden der sich in hektischen Multiplayer-Gefechten einen echten Vorteil verschaffen möchte, gibt es die Glorious Model D für 37,90 Euro statt 58,39 Euro und die Endgame Gear XM1 für 39,90 Euro statt 58,39 Euro – zwei echte Präzisionswerkzeuge und beide über 30 % reduziert. Wer ein schickes neues Zuhause für seine Hardware sucht, hat die Gelegenheit bei einem edlen PHANTEKS Gehäuse zu sparen: Der beliebte Enthoo Evolv X Midi-Tower mit RGB ist für 164,90 Euro statt 194,86 Euro zu haben. Wer dafür noch nicht alle Komponenten beisammen hat, ist z.B. bei Crucial bestens aufgehoben: das blitzschnelle Ballistix Max RGB DDR-4-4000 16GB Kit gibt es für super günstige 179,90 Euro. Das passende Werkzeug für den Einbau gibt es von iFixit z.B. das Manta Driver Kit mit 112 Bits für 39,90 Euro statt 63,26 Euro – satte 36 % günstiger!

Folgende Marken sind dabei:

Phanteks, Glorious, noblechairs, Cablemod, Alpenfoehn, EKWB, Jonsbo, HP, IFIXIT, ASUS, Lian Li, Corsair, Seasonic, noiseblocker, Kolink, BitFenix, nitro concepts, Endgame, Creative, be quiet!, Akasa, Super Flower, Raijintek, Crucial

Diese und eine riesige Auswahl weiterer Schnäppchen findet Ihr unter: www.caseking.de/king-deals

Der Aktionszeitraum endet am 30.11.2020 um 23:59 Uhr – nicht zögern, zugreifen!

Alle Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht!

Der Caseking-Shop in Berlin-Charlottenburg öffnet Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr. Während der Weihnachtszeit ist er zusätzlich vom 28.11.20 bis zum 02.01.21 auch an Samstagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Über die Caseking GmbH

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Firmenkontakt/Pressekontakt:

Caseking GmbH

Karolina Leśniewska

Gaußstr. 1

10589 Berlin

marketing@caseking.de

www.caseking.de

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Karolina Lesniewska

Gaußstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)304036642-81

klesniewska@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.