Klempnermeister Stefan Kuenstle – Zukunftsorientierung durch Ausbildung

Stefan Künstle GmbH – Ehrung der Handwerkskammer und MEISTERhafte Entwicklungen beim „Top Arbeitgeber“

Seit bald 30 Jahren ist die Stefan Künstle GmbH erfolgreich am Markt. Klempnermeister Stefan Künstle entwickelt sein Ausbildungsangebot stetig weiter und setzt neben Fachwissen auf engagierte Menschen und Kooperationen. Als Klempner haben sie die Verschönerung von Gebäuden mit unterschiedlichen Metallen immer im Blick und das Wissen wird im Betrieb aktiv geteilt. Die Nachhaltigkeit im Unternehmen und die soziale Verantwortung war Stefan Künstle von Beginn an ebenfalls enorm wichtig.

Die Ausbildung und Menschen, die mit ihm arbeiten, sind für Stefan Künstle von großer Bedeutung. Mit seinen Ausbildungsplänen und die Integration der Auszubildenden in anspruchsvolle Fachprojekte ist er vorne dran. So hat er bereits mehr als 10 junge Menschen ausgebildet und jeder, der im Beruf bleiben wollte, wurde übernommen – nicht selbstverständlich. Jetzt wurde einer seiner Auszubildenden, Jens H., als Azubi des Monats von der Handwerkskammer gekürt. Zukünftig wird der Auszubildende seine persönlichen Fähigkeiten auch als Ausbildungs-Botschafter der Handwerkskammer aktiv ausbauen.

Fest in der Ausbildung integriert sind externe Lehrgänge und Praktikas. Das Kennenlernen von anderen Betrieben, Arbeitsweisen und Projekten erweiterten die Fähigkeiten und den Blick seines Teams. Und um die Teams zu entwickeln, organisiert er Ausflüge und Events. Natürlich sind bei ihm, als zertifizierter Top Arbeitgeber, auch soziale Sonderleistungen bis hin zum Jobrad selbstverständlich.

Wichtige Basiskriterien als Top Arbeitgeber sind für das Unternehmen die persönliche Sicherheit, die Wertschätzung der Mitarbeiter, die Verbundenheit, Freiheit bis hin zur fachlichen Entwicklung. Durch die Zertifizierung wird Bewerbern und Mitarbeitern signalisiert, dass sie hier Wertschätzung, ein starkes Team und tolle Entfaltungsmöglichkeiten finden.

„Klempner, Spengler oder Flaschner ist ein toller Beruf. Man hat es mit aktuellsten Themen und vielseitigen Materialien zu tun und kann mit seinem erworbenen Know-how Häuser gestalten“, erzählt Klempnermeister Stefan Künstle begeistert und möchte durch seine Klempner-Fachgruppenleitung in der SHK Innung den Beruf als solches weiterentwickeln und die Transparenz für das spannende Handwerk stärken. Da lag es nahe, dass er durch die Partnerschaft mit der Unternehmensberatung und Werbeagentur APROS Consulting & Services GmbH aus Reutlingen auch die Prozesse, den Firmenauftritt, die Arbeitgebermarke und die Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut hat.

Im Klempnerberuf werden vor allem sehr langlebige Baumetalle verarbeitet, wie Kupfer, Zink, Aluminium, Edelstahl und Stahlbleche. Handwerkliches Geschick vom Hammer über die Bedienung hochmoderner CNC-Maschinen bis hin zur Montage auf dem Dach, wird im Beruf des Klempners vereint. Und dies, bei der Stefan Künstle GmbH, mit geregelten Arbeitszeiten und spannenden Projekten.

Mit seinen sechs Mitarbeitern ist die Stefan Künstle GmbH als Flaschner- und Handwerksbetrieb mit seinen Planungs- und Montageteams in der Region Reutlingen, Neckar-Alb bis Stuttgart unterwegs. Da sein Unternehmen stetig wächst, ist Stefan Künstle sehr froh, dass sein Sohn Alexander Künstle sehr engagiert ist und aktuell seine Meisterausbildung mit Bravour bestand.

Im Betrieb war Klempnermeister Alexander Künstle immer in anspruchsvolle Projekte eingebunden, die seinen Horizont erweiterten und daher ist es nicht verwunderlich das er zukünftig noch mehr Verantwortung übernehmen wird. Als Projekt- und Teamleiter wird er mehr planerische und organisatorische Aufgaben übernehmen und so langfristig auch dadurch mehr in die Geschäftsführung reinwachsen, so der Weiterbildungsplan und der Blick in die Zukunft von Klempnermeister Stefan Künstle. Eine vorbildliche Strategie für eine langfristige Firmenentwicklung.

„Mit meinem erworbenen, erweiterten Know-how als Meister, werde ich mich ab jetzt mit einem Serviceteam „von der Idee bis zur Ausführung“ um die ansprechende Gestaltung von Gebäuden aller Art in der Region Reutlingen bis hin nach Stuttgart kümmern“, erzählt Klempnermeister Alexander Künstle begeistert.

Und dafür werden bei der Stefan Künstle GmbH die Möglichkeiten im Handwerk auch genutzt. Das Unternehmen hat beste fächerübergreifende Handwerkskontakte und kann so auch umfangreiche Bauvorhaben durchführen oder andere Gewerke in die Projekte integrieren.

Und um die Fähigkeiten immer auf dem neuesten Stand zu halten, waren die Mitarbeiter gemeinsam auf Schulung. Denn die Stefan Künstle GmbH ist nicht nur bei anspruchsvollen Denkmalrestaurierungen tätig, sondern auch Geschäftsbereiche wie der Fassadenbau entwickeln sich stetig weiter. Aktuell ist das Projektteam „Fassade“ unterwegs, um eine anspruchsvolle Siding Fassade in Dettingen zu installieren.

Nach der Besichtigung vor Ort und der der 3-D Projektplanung werden die Teile in der firmeneigenen Werkstatt in Altenburg gefertigt. Die Mitarbeiter demontieren und entsorgen die alte Fassade fachgerecht. Die Vorbereitung des Untergrundes ist notwendig, um dann in mehreren Schritten die Unterkonstruktion sowie das Dämm- und Fassadensystem aufzubauen.

In solchen Projekten steht neben der Ästhetik, meist eine nachhaltige Modernisierung im Fokus. Beispielsweise werden durch den Wechsel von verwitterten Holzfassaden mit modernen Materialien, wie zum Beispiel Aluminium, viel Energie und Heizkosten gespart und auch die Wind- und Witterungsdichtigkeit erhöht.

Natürlich gibt es bei Fassadensystemen viele Gestaltungs- und Werkstoffmöglichkeiten. Es kann nicht nur das Aussehen eines Hauses stark aufgewertet werden, sondern es kann auch durch eine sogenannte „hinter lüftende Fassade“ anfallende Feuchtigkeit, die aus dem Inneren des Hauses kommt, gut abtransportiert werden- Thema Schimmelbildung.

Die Beratung für die geeignete Verbindung, die optisch, technisch optimale Gestaltung und der Kundenservice steht für das Team ganz oben. „Mit uns nimmt Ihr Haus eine ganzheitliche Gestalt an- das macht uns allen einfach Spaß“, so Stefan Künstle.

Im nächsten Schritt will Klempnermeister Stefan Künstle den firmeneigenen Klimaschutz verbessern. Ein Fotovoltaik Projekt für das große Werkstattdach wurde gestartet und weitere E-Fahrzeuge werden angeschafft. Investitionssumme in Höhe knapp 100.000 Euro sind dafür bereits vorgesehen. Und auch sein soziales Engagement wird derzeit weiterentwickelt- eine Zertifizierung zum TOP Sozial engagierten Unternehmen durch die Firma APROS wurde angefangen.

In der Unternehmerrunde Reutlingen ist er auch aktiv. Bei der Initiative „Unternehmer entwickeln Unternehmer“ werden Start-Ups unterstützt. Gemeinsames soziales Engagement, regelmäßige Veranstaltungen und Firmenbesuchen dienen dem Austausch und alle erfahren so eine wertvolle Horizonterweiterung. Wir dürfen auf die weiteren Entwicklungen in Altenburg gespannt sein.

Weitere Informationen: www.Kuenstle-Reutlingen.de

