Klimazertifizierte Luftpolster gewinnen World Star Packaging Award 2024

82% post consumer recycled Material machen die ClimaFilm-100 einzigartig

Als Gewinner des Deutschen Verpackungspreises 2022 qualifizierte Flöter sich für die Bewerbung zum World Star Packaging Award. Die WPO ist eine Organisation, deren Aufgabe es ist, zur Entwicklung einer nachhaltigen globalen Verpackungsgemeinschaft beizutragen. ClimaFilm-100 gewann den Award gleich in 2 Kategorien: e-Commerce und Packaging Materials and Components. Die Gewinner werden bei der WorldStar Awards Ceremony auf der ProPak Asia in Bangkok am 15.Juni 2024 geehrt.

Luftkissen aus ClimaFilm-100 bestehen zu 100 % aus recyceltem Material, von dem der größte Teil (82 %) direkt aus den Entsorgungswegen der Endverbraucher stammt (PCR – post consumer recycled). ClimaFilm-100 ist mit dem Umweltsiegel „Blauer Engel“ ausgezeichnet und von Climate Partner zertifiziert. Der E-Commerce ist einer der am schnellsten wachsenden Industriezweige der Welt mit den unterschiedlichsten Verpackungsanwendungen, die von vielen anspruchsvollen Kunden genutzt werden. Aufgrund des hohen Anteils an Haushaltskunststoff in ClimaFilm-100 können Kunden in den meisten Ländern, in denen eine Kunststoffsteuer erhoben wird, die Recyclinggebühr und die Einwegplastiksteuer sparen. Es gibt keine vergleichbare Luftpolsterfolie auf dem Markt, die einen PCR-Gehalt von 82% aufweist und zu einem Luftpolster von weniger als 25μm verarbeitet wird, was ClimaFilm-100 weltweit einzigartig macht.

Vorteile der ClimaFilm-100:

– klimazertifizierte Luftkissen, die in einem klimazertifizierten Unternehmen hergestellt werden

– das Rohmaterial ist bereits zu 100% recycelt und geht in den zweiten/dritten Lebenszyklus ein

– der 82%ige PCR-Anteil wird vollständig von EuCertPlast-zertifizierten Partnern in der Nähe unseres Produktionszentrums bezogen

– erhältlich als dünne oder als robustere Folie für schwerere und komplexere Verpackungsgüter (vorstehend oder scharfkantig). EcoWave-100 ist der Handelsname der ClimaFIlm-100 Luftkissen, die auch von unserer Schwesterfirma AirWave Packaging in den USA hergestellt und verkauft werden.

FLOETER is a global specialist for e-commerce packaging systems. The product range includes sustainable transport protection with air cushioning machines and films in various designs through to complex integration solutions for packing stations. With its own AirWave air cushioning machines, FLOETER offers a suitable solution for every challenge in the daily shipping of goods. All AirWave air cushions are produced in our own factories and are 100% recyclable or certified HOME compostable. Matching air cushion films are available in various designs, such as AirWave PaperWave (inflatable paper) made from renewable raw materials, AirWave Bio (biodegradable in nature) or AirWave ClimaFilm-100 (made from 100% recycled plastic). FLOETER is headquartered in Schwieberdingen near Stuttgart, manufactures in Germany and the USA and works with over 160 distribution partners around the world.

