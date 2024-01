Lantek ist 2024 auf zehn Messen in neun Ländern präsent

Wichtigster Termin für die DACH-Region: die EuroBLECH im Oktober in Hannover

Vitoria-Gasteiz/Darmstadt, 29. Januar 2024 – Lantek, internationaler Pionier für die digitale Transformation der Blechbearbeitung, kündigt seine Präsenz im Jahr 2024 auf den wichtigsten Messen und Veranstaltungen der Branche an. Von den USA über etliche Länder Europas bis nach Indien, China und Südkorea reichen die Stationen, an denen Lantek den Unternehmen der Blechfertigung seine breite Palette an innovativen Lösungen für ihre digitale Weiterentwicklung zeigt. Der wichtigste Termin für den deutschsprachigen Raum und Europa ist die EuroBLECH 2024 im Oktober in Hannover.

Die erste Veranstaltung im Lantek-Kalender 2024 ist jedoch Asiens größte Messe für Umformtechnik, IMTEX FORMING 2024, vom 19. bis 23. Januar im Bangalore International Exhibition Centre in Bangalore (Indien). Lantek wird in Halle 5, Stand B119 auf der Messe zu finden sein, die nach mehr als zweijähriger Pause wieder ihre Tore öffnet – mit mehr als 450 Ausstellern aus 16 Ländern. Zeitgleich finden dort auch die Fachmessen Tooltech 2024, Digital Manufacturing und Weldexpo 2024 statt.

Im März wird Lantek an zwei Messen teilnehmen. Die erste findet vom 12. bis 15. März in Utrecht (Niederlande) statt: TechniShow 2024 ist die größte und wichtigste Messe in den Benelux-Ländern für industrielle Produktionstechniken, Ver- und Bearbeitung von Metallen, Kunststoffen sowie Zubehör und Werkzeugen. Lantek ist an Stand 07.C133 in der Utrecht Royal Jaarbeurs zu finden.

Auf der Global Industrie Paris 2024 zeigen vom 25. bis 28. März auf dem Messegelände Paris Nord Villepinte in Paris (Frankreich) 2.300 Unternehmen ihre Innovationen und Produkte. Lantek ist an Stand 6B88 der Messe zu sehen, die als Grundstein der Reindustrialisierung und Symbol für das Engagement der Branche gilt.

Die größte Messe für Fertigungs- und Produktionstechnologie in Südkorea ist vom 1. bis 5. April die nächste Station von Lantek: Die 20. Ausgabe der SIMTOS 2024 (Seoul International Manufacturing Technology Show) findet im Korea International Exhibition Centre (KINTEX) in Goyan im Norden der Hauptstadt Seoul statt – mit Lantek in Halle 10, Stand 10F580.

Zurück in Europa, nimmt das baskische Unternehmen vom 15. bis 19. April in Birmingham (UK) an der MACH 2024 im National Exhibition Centre (NEC) teil. Zu Innovation und Vernetzung wird Lantek an Stand 17-319 die Fertigung auf dieser Messe inspirieren, die zu den wichtigsten für die Branche in Großbritannien gehört.

Zu ihrem Großereignis in Spanien, der 32. BIEMH (Biennale Ausstellung für Werkzeugmaschinen 2024), trifft sich die Branche vom 3. bis 7. Juni auf dem Messegelände von Bilbao in Barakaldo (Baskenland). Auch Lantek gehört zu den mehr als 1.700 ausstellenden Unternehmen aus 30 Ländern, die ihre innovativsten Technologien vorstellen, um sich den Herausforderungen der fortschrittlichen Fertigung zu stellen, die nach der Erholung der Industrietätigkeit zur besten der jüngsten Zeit zu werden verspricht.

Die nächste Messe führt wieder nach China: Vom 24. bis 28. September nimmt Lantek an der CIIF 2024 (Chinese International Industrial Fair) im NECC National Exhibition and Convention Centre in Shanghai teil. Das ist eine der wichtigsten Messen für die Branche in China und lockt seit ihrer Gründung im Jahr 1999 jeden Herbst Aussteller und Besucher aus der ganzen Welt an. Ihr Schwerpunkt liegt auf neuesten Technologien und Innovationen in der industriellen Automatisierung und digitalen Fertigung.

Die EuroBLECH 2024 ist Europas wichtigste Fachmesse für die Branche und ein unverzichtbarer Termin im Kalender von Lantek. Vom 22. bis 25. Oktober in Hannover (Deutschland) erstreckt sich die 27. Ausgabe über acht Hallen auf dem Messegelände in Hannover. Lantek ist in Halle 11, Stand C08 zu finden.

Ihre 16. Ausgabe feiert die MetalMadrid 2024 am 20. und 21. November in den Hallen 7 und 9 der IFEMA, des Messegeländes in Madrid. Auch Lantek wird auf dieser Messe zu sehen sein, führende Veranstaltung in Spanien für die Metallherstellung, -be- und -verarbeitung in Spanien.

FABTECH USA 2024 im Orange County Convention Center in Orlando (USA), die größte Veranstaltung für Metallumformung, -verarbeitung, -schweißen und -veredelung in Nordamerika, ist vom 15. bis 17. Oktober das nächste Ziel von Lantek – an Stand S17017.

Vorteil: Persönliche Gespräche über Softwarelösungen und -updates

Mit der Teilnahme an den zehn wichtigsten Messen für die Blech- und Metallzerspanung und -verarbeitung unterstreicht Lantek sein unermüdliches Bestreben, die Fertigungsprozesse seiner Kunden mithilfe seiner digitalen Lösungen zu optimieren. Christoph Lenhard, als Leiter des deutschen Lantek-Büros für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig, betont: „Das gesamte Lantek-Team freut sich auf die wichtigsten Veranstaltungen der Branche. Denn sie ermöglichen uns, im direkten Gespräch mit unseren Kunden und Partnern und potenziellen neuen Kunden und Partnern unser komplettes Angebot an technologischen Lösungen zu präsentieren, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und die umfassende Erfahrung von Lantek in dieser internationalen Branche unterstreichen.“

Im Zentrum der Messeauftritte: Lantek v43, die neueste Version der Software-Suite des IT-Pioniers für die Blechfertigung, fokussiert sich auf die Geschwindigkeit und Effizienz von Prozessen. Kunden und Partner haben die Möglichkeit, die neuen Funktionalitäten und Features aus erster Hand zu erfahren auf einer der zehn internationalen Messen, an denen Lantek im Jahr 2024 teilnimmt: Verbesserungen in der Fertigung und der Lagerverwaltung, automatische und intelligente Werkzeuge für die täglichen Aufgaben der Anwender und mehr als 80 Verbesserungen in den verschiedenen Produkten Lantek Expert, Lantek Flex3d, Lantek Bend, Lantek MES und Integra.

Der Lantek-Messekalender 2024

IMTEX FORMING 2024

19. bis 23. Januar 2024

Bangalore Internationales Ausstellungszentrum (BIEC), Bangalore (Indien)

Halle 5, Stand B119

TechniShow 2024

12. bis 15. März 2024

Utrecht Royal Jaarbeurs, Utrecht (Niederlande)

Stand 07.C060

Global Industrie Paris 2024

25. bis 28. März 2024

Messezentrum Paris Nord Villepinte, Paris (Frankreich)

Stand 6B88

SIMTOS 2024

1. bis 5. April 2024

Internationales Ausstellungszentrum Korea (KINTEX), Goyan (Südkorea)

Halle 10, Stand 10F580

MACH 2024

15. bis 19. April 2024

National Exhibition Centre (NEC), Birmingham (Großbritannien)

Stand 17-319

BIEMH 2024

3. bis 7. Juni 2024

Bilbao Exhibition Centre, Barakaldo (Baskenland, Spanien)

CIIF 2024 (MWCS)

24. bis 28. September 2024

NECC Nationales Ausstellungs- und Kongresszentrum, Shanghai (China)

EUROBLECH 2024

22. bis 25. Oktober

Messegelände Hannover, Hannover (Deutschland)

Halle 11, Stand C08

MetalMadrid 2024

20. bis 21. November 2024

IFEMA, Madrid (Spanien)

FABTECH USA 2024

15. bis 17. Oktober 2024

Orange County Convention Center, Orlando (USA)

Stand S17017

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 32.000 Kunden in über 100 Ländern und 21 eigenen Büros in 15 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

Firmenkontakt

Lantek Systemtechnik GmbH

Christoph Lenhard

Schöfferstraße 12

64295 Darmstadt

Tel. 06151 39789 – 0



http://www.lantek.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64295 Darmstadt

06151 39900



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.