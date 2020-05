Klinikum am Weissenhof – audit berufundfamilie

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz im psychiatrischen Bereich, der Ihnen eine Vielzahl einmaliger Vorteile bietet und sich unter anderem durch familienbewusste und lebensphasenorientierte Arbeitsbedingungen auszeichnet?

Wir, das Klinikum am Weissenhof, möchten uns gerne bei Ihnen vorstellen und Sie für eine Mitarbeit bei uns begeistern. Bitte sehen Sie sich auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de um und lernen Ihren neuen Arbeitgeber besser kennen!

Als spezialisierte Facheinrichtung im Bereich Psychiatrie beschäftigen wir an unseren sieben Standorten in Weinsberg, Künzelsau, Schwäbisch Hall, Ludwigsburg, Winnenden Heilbronn und Brackenheim etwa 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den sieben eigenständigen Kliniken behandeln wir Patientinnen und Patienten aller Altersgruppen mit Störungsbildern aus den Bereichen Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie, Alterspsychiatrie und Psychotherapie, Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Suchttherapie sowohl stationär und teilstationär als auch ambulant. Wir setzen auf hervorragende Arbeits- und Rahmenbedingungen für unsere Beschäftigten, etwa durch flache Hierarchien in unseren multiprofessionellen Teams und zusätzliche Altersvorsorge, sowie auf beste Entwicklungschancen durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildung. So wurden wir bereits mehrfach als “Great Place to Work” zertifiziert.

Da wir wissen, wie wichtig Work-Life-Balance gerade in der heutigen Zeit ist, haben wir es zum Ziel gesetzt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gezielt zu fördern und zu unterstützen, und dieses Ziel auch langfristig in unserer Unternehmensstrategie und – kultur zu verankern. Dass wir dieses tatsächlich erfolgreich umsetzen, beweist unser Zertifikat Audit berufundfamilie im Mai 2019:

Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen und einer lebensphasenorientierten Arbeitszeit bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aktuell beispielsweise ein spannendes Betriebliches Gesundheitsmanagement, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Kinder- und Ferienbetreuungsmöglichkeiten in unserer betriebseigenen Kita sowie die Teilnahme an den betrieblichen Fortbildungen und fachlichen Weiterbildungen auch für Mitarbeitende in Teilzeit an. Für die Zukunft planen wir unter anderem eine weitere Förderung des mobilen Arbeitens, eine Ausweitung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie des Gleitzeitmodells auf alle Berufsgruppen, die Unterstützung von Beschäftigten mit pflegebedürftigen Angehörigen sowie die Prüfung alternativer und neuer Führungsmodelle.

Wir sehen die Verankerung einer familienbewussten und lebensphasenorientieren Ausrichtung als fortlaufenden Prozess und stellen uns gerne den mit dem audit berufundfamilie verbundenen Herausforderungen. Dazu unser Personaldirektor Roland Kuttner: “Die Vielfalt und die Individualität der Beschäftigten – mit ihren unterschiedlichen Erfahrungshorizonten, Expertisen und auch Lebensphasen und -entwürfen – fordern passgenaue Lösungen. Die Arbeitgeber, die eine individualisierte Personalpolitik mit dem audit verfolgen, erarbeiten sich einen Vorsprung im Wettbewerb um Fachkräfte. Vielfalt voraus also!”

Werden auch Sie Teil unseres Teams und unterstützen tatkräftig dabei, dieses Ziel auch weiterhin mit Erfolg umzusetzen! Lassen Sie uns Ihre Bewerbung für eines unserer ausgeschriebenen Stellenangebote oder aber Ihre Initiativbewerbung zukommen.

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 700 Planbetten, davon 128 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

