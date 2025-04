Klinikum am Weissenhof: Psychiatrie Connect

Sie sind Ärzt*in oder Psycholog*in (oder gerade noch im Studium) oder arbeiten in der Pflege, Therapie oder Sozialarbeit? Aktuell sind Sie auf der Suche nach innovativen beruflichen Impulsen, spannenden fachlichen Einblicken und /oder einer neuen Anstellung im psychiatrischen Bereich, die Ihre Fähigkeiten wirklich fordert – und Ihnen gleichzeitig Sinnhaftigkeit und Zufriedenheit bietet?

Nehmen Sie teil am Online-Event Psychiatrie Connect – dem virtuellen Informations-, Netzwerk- und Karriere-Event des Klinikum am Weissenhof. Entdecken Sie neue fachliche, menschliche und berufliche Perspektiven in der Psychiatrie – ganz bequem von zuhause und Ihrem eigenen Endgerät aus, kostenlos und unkompliziert.

PSYCHIATRIE CONNECT: Kontakte knüpfen, Wissen teilen, Chancen nutzen

Das Event startet am Donnerstag, den 15. Mai 2025, ab 18:00 Uhr. Nach einem kurzen Einstieg erwarten Sie spannende Fachvorträge, Austauschmöglichkeiten mit Expert*innen sowie Raum zum Netzwerken und /oder auf Wunsch auch zur Bewerbung.

Die Teilnahme erfordert keinerlei Vorbereitung – lediglich eine Internetverbindung und ein Endgerät sind erforderlich.

Interessiert? Registrieren Sie sich ganz einfach über unsere Website www.psychiatrie-connect.de und sichern Sie sich schon jetzt Ihren Platz für unser virtuelles Event.

Wir freuen uns auf Sie!

Im Anschluss finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Psychiatrie Connect:

Wie funktioniert das Online-Event?

Ganz einfach: Sie registrieren sich mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse. Am Tag der Veranstaltung loggen Sie sich dann direkt auf der Webseite ein. Tauchen Sie in neue Themen ein, stellen Sie Fragen, vernetzen Sie sich, nutzen Sie die Chance, sich über das Klinikum am Weissenhof als attraktiven Arbeitgeber zu informieren oder sich gleich zu bewerben.

Für wen ist das Online-Event gedacht?

Psychiatrie Connect richtet sich an alle, die sich für das Fachgebiet Psychiatrie interessieren, sich vernetzen oder beruflich weiterentwickeln möchten: Ärzt*innen, Pflegende, Therapeut*innen, Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen und Studierende.

Ob fachlicher Austausch oder Karrierestart – Psychiatrie Connect bietet für jede Berufsgruppe eine passende Plattform.

Wer ist der Veranstalter?

Der Veranstalter ist das Klinikum am Weissenhof. Es zählt zu den sieben Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg und versorgt mit rund 1.850 Mitarbeitenden jährlich über 17.000 Patient*innen an sieben Standorten. Gegründet 1903, vereinen wir Tradition und moderne psychiatrische Versorgung in sieben Fachkliniken – von der Allgemeinpsychiatrie bis zur Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Ab Ende 2025 ergänzt eine neue Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Schwäbisch Hall unser Angebot. Dort übernehmen wir die gesetzliche Aufgabe des Maßregelvollzugs für suchtkranke Straftäter (§64 StGB). Wir stehen für hohe Behandlungsqualität (KTQ-zertifiziert), nachhaltiges Handeln (WIN-Charta) und eine familienfreundliche Arbeitskultur.

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich bitte an unser Recruiting-Team unter der Telefonnummer 07134 75-4222.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-

Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am

Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.850 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und

Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über

insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 17.000 Patient*innen im Jahr finden hier

kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet

und trägt seit 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-

Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

Firmenkontakt

Klinikum am Weissenhof

Abt. Unternehmenskommunikation

(keine Straße benötigt) —

74189 Weinsberg

07134 75-0



http://www.klinikum-weissenhof.de

Pressekontakt

nes media GmbH

Markus Kohlmeyer

Im Brühl 24a

67125 Dannstadt

06231-7244



http://www.nes-media.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.