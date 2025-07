Klose Interim Management als Antwort auf Fachkräftemangel

Der akute Fachkräftemangel betrifft zentrale Branchen – Klose Interim Management stellt kurzfristig erfahrene Führungskräfte bereit.

Ronneburg, 18. Juli 2025 – Der Fachkräftemangel bleibt auch im Jahr 2025 ein gravierendes Problem für die deutsche Wirtschaft. Besonders betroffen sind laut dem aktuellen Fachkräftereport der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) Branchen wie Logistik, Energie und IT. 43 Prozent der befragten Unternehmen geben an, offene Stellen nicht besetzen zu können. Klose Interim Management begegnet dieser Entwicklung mit schnellen und erprobten Lösungen. Das Unternehmen aus Ronneburg vermittelt innerhalb von 24 bis 48 Stunden erfahrene Interim Manager, die sofort operative Verantwortung übernehmen und Führungslücken effizient überbrücken. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf kurzfristiger Stabilisierung, sondern auf nachhaltiger Wirkung durch Prozessoptimierung, Wissenstransfer und die Entwicklung langfristiger Strukturen.

Ein aktuelles Projekt in einem mittelständischen Fertigungsunternehmen zeigt, wie schnell spürbare Veränderungen möglich sind: Nachdem die Logistikleitung vakant war und es zu Lieferverzögerungen kam, übernahm ein erfahrener Interim Manager die Verantwortung für ein über 100-köpfiges Team mit Mitarbeitenden aus 21 Nationen. In enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat gelang es, die internen Abläufe zu restrukturieren, die Kosten um mehr als 30 Prozent zu senken und die Motivation im Team signifikant zu steigern. Die Logistik wandelte sich vom Problemfeld zu einem stabilen, wertschöpfenden Bereich.

Ein weiteres Beispiel stammt aus der Energiebranche, in der ein Unternehmen nach der Auslagerung seiner Distribution mit sinkender Servicequalität und steigenden Kosten konfrontiert war. Ein durch Klose Interim Management vermittelter Interim Manager analysierte das bestehende Netzwerk, entwickelte eine neue Distributionsstruktur und erzielte eine Verbesserung der Servicequalität. Gleichzeitig wurden Einsparungen in Höhe von rund 7,3 Millionen Euro jährlich realisiert. Durch die gezielte Schulung des bestehenden Teams und die Vorbereitung eines internen Nachfolgers wurde zudem die langfristige Stabilität sichergestellt.

Die Zahlen aus dem DIHK-Report unterstreichen die Dringlichkeit solcher Maßnahmen. Fehlende Fachkräfte behindern nicht nur das operative Geschäft, sondern gefährden laut der Studie auch strategisch wichtige Entwicklungen in Digitalisierung, Energiewende und Infrastruktur. Die Unternehmen nennen neben dem Fachkräftemangel selbst auch strukturelle Hürden wie zu viel Bürokratie, geringe Bewerberzahlen und fehlende Flexibilität bei Arbeitszeitmodellen als zentrale Herausforderungen.

„Unsere Interim Manager liefern schnelle, effektive Lösungen in genau solchen Situationen“, erklärt Günter Klose, Inhaber von Klose Interim Management. „Sie bringen nicht nur Expertise mit, sondern stärken Unternehmen nachhaltig – durch Führung auf Zeit, aber mit Wirkung auf Dauer.“ In einer Zeit, in der die Geschwindigkeit der Reaktion über Wettbewerbsfähigkeit entscheidet, erweist sich Interim Management als strategisches Instrument, das Unternehmen Handlungsspielraum zurückgibt.

Weitere Informationen über Projekte, Leistungen und Kontaktmöglichkeiten finden Interessierte unter www.klose-interim.de.

Klose Interim Management wurde 2024 aus dem langjährig etablierten Unternehmen Klose Logistikmanagement heraus gegründet. Unter der Leitung von Günter Klose vermittelt das Unternehmen hochqualifizierte Interim Manager für Bereiche wie Logistik, Einkauf, Supply Chain, IT, Finanzen und Marketing. Die Vermittlung erfolgt schnell, passgenau und unabhängig – mit Fokus auf Qualität, Transparenz und nachhaltige Ergebnisse.

Kontakt

Klose Interim Management

Günter Klose

Birkenstr.

63549 Ronneburg

06184 9059315



https://www.klose-interim.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.