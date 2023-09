KMS Graviton – Unwiderstehliche Anziehungskraft

Jetzt neu bei Caseking!

In der endlosen Dunkelheit des Alls ist ein Lichtschimmer zu erkennen! Der KMS Graviton zieht uns mit unwiderstehlicher Leistung in seinen Bann und die wunderschönen, handgefertigten Details lassen uns so schnell auch nicht wieder los. Ein Custom-Loop aus matten Hardtubes hält den professionell geköpften AMD Ryzen 9 7950X3D mit Thermal Grizzly Perfomance Heatspreader und eine NVIDIA GeForce RTX 4090 im Zaum. Performance nicht von dieser Welt und eine faszinierende Ästhetik von der man seinen Blick kaum lösen kann, machen den KMS Graviton zu einem unverwechselbaren Stern am Hardware-Firmament.

Das gesamte Design dieses PC-Meisterwerks ist in tiefem Schwarz gehalten. Die King-Mod-Experten haben keinen Aufwand gescheut, um einen komplett schwarzen Gaming-PC zu erschaffen, der dennoch mit einer Vielzahl Details alle Blicke auf sich zieht. Die aufwendig gravierte Backplate der Grafikkarte, ein detailliertes schwarzes Loch, das Innerste des Universums und eine Pforte zu den Geheimnissen des Kosmos, zieht dich durch die Raumzeit in faszinierende Gaming-Welten jenseits unserer Vorstellungskraft. Einen passenden Kontrast zu diesem alles verschlingenden Weltraumphänomen ist die in den Ausgleichsbehälter eingelassene Helixstruktur, welche den Build in ein mystisch anmutendes Licht taucht.

Die Features des KMS – Graviton im Überblick:

– Handgefertigter Custom-PC im All-Black-Design und absoluter Spitzen-Performance

– Wassergekühlte NVIDIA GeForce RTX 4090 mit spektakulärer Custom-Backplate

– Professionell geköpfte AMD Ryzen 9 7950X3D CPU mit Thermal Grizzly Perfomance Heatspreader

– 64 GB DDR5 Arbeitsspeicher mit rasanten 6600 MT/s

– Realisiert im edlen LIAN LI O11D EVO XL

– Blitzschnelle PCIe-4.0-NVMe-SSD mit 2tb Speicherplatz

– Zahlreiche handgefertigte Modifikationen und Details für ein echtes Unikat

Das O11 Dynamic EVO XL ist ein vielseitiger Big-Tower von Lian Li mit ikonischem Wiedererkennungswert und einer Vielzahl einzigartiger Features, welche dieses Gehäuse zur optimalen Wahl für unsere neueste Special-Edition machen. Für den Gaming-PC Graviton haben unsere King-Mod-Profis auf die innovativen Produkte von Thermal Grizzly zurückgegriffen und neben der aufwendig gestalteten Custom-Wasserkühlung auch noch die CPU einem Delidding-Prozess unterzogen. Dadurch ließen sich noch niedrigere Temperaturen erreichen und die Leistung maximieren.

Sobald der Gaming-PC Graviton mit der nötigen Energie versorgt ist, verschlingt er mühelos jede Herausforderung. Die effiziente Custom-Loop garantiert dir immer kühle Temperaturen und noch mehr Leistung für Gaming-Abenteuer, Produktivität und kreative Anwendungen. Dieses Kunstwerk aus den Hallen der King-Mod-Schmiede sorgt dabei für ein Ultra flüssiges Gaming-Erlebnis in 4K-Auflösung mit maximalen Grafikeinstellungen.

Der King Mod Systems – Graviton kann ab jetzt für 7.999,90 Euro bei Caseking bestellt werden. Euer persönliches Wunsch-System wird dann in liebevoller Handarbeit in unserer King-Mod-Systems Werkstatt in Berlin gebaut. Hierbei können auch weitreichende Kundenwünsche berücksichtigt werden.

Alle Informationen zum King Mod Systems – Graviton findet ihr auch noch einmal hier:

http://caseking.de/graviton

