Golf für Gourmets

Die ganzjährige Destination Somabay am Roten Meer lädt Golfer und Feinschmecker im November zu einem ganz besonderen Event ein. Sechs prominente Sterneköche sorgen zwischen den Partien für kulinarischen Hochgenuss.

Somabay, das Golf- und Wassersportparadies am Roten Meer, ist in diesem Jahr erneut Gastgeber der Veranstaltung Golf & Gourmet. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem deutschen Golfreiseveranstalter Golf Guide Tours vom 7. bis 20. November 2023 im The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso ausgerichtet und bietet bis zu 84 Golfern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Gelegenheit, das Golfspiel mit kulinarischem Genuss zu verbinden.

„Golf & Gourmet“ stellt die perfekte Symbiose aus Golfreise und Genuss dar. Sechs Spitzenköche zaubern jeden Abend köstliche Gerichte auf den Teller. Der international renommierte ARD-Buffetkoch Otto Koch und seine Kollegen Erwin Rückerl, Michael Fell, Michael Schröter, Stefan Schwedt und Henning Aldag verwöhnen Golfbegeisterte und Feinschmecker nach allen Regeln der Kunst.

Nach einem nur vier-stündigen Flug von Mitteleuropa befindet sich das The Cascasdes Golf Resort, Spa & Thalasso auf dem höchsten Punkt der Somabay-Halbinsel und im Herzen des Golfplatzes. Die 166 geschmackvoll eingerichteten Zimmer und Suiten haben alle einen eigenen Balkon, von dem aus die Gäste ihren Blick über den Golfplatz, den Poolbereich oder das Meer schweifen lassen können. Direkt mit dem Hotel verbunden ist eines der größten Thalasso-Zentren Ägyptens mit einer Gesamtfläche von 7.500 Quadratmetern.

Der legendäre 18-Loch-Par-72-Cascades-Championship-Golfplatz von Gary Player bietet eine aufregende Herausforderung für Golfer aller Spielstärken. Ein zweiter 9-Loch-Platz (Par 3) kann sowohl tagsüber und wie abends bei Beleuchtung bespielt werden kann. Alle Teilnehmer haben exklusiven Zugang zu den besten Tee-Zeiten auf dem Golfplatz.

Der Aufenthalt ist flexibel und kann jederzeit verlängert werden, inklusive Vorreiseoptionen und Tagesausflügen nach Kairo. Somabay hat ein besonderes Golf & Gourmet-Paket zusammengestellt, um die Buchung für die Veranstaltung so effizient wie möglich zu gestalten. Gäste, die sich ein rundum sorgloses Erlebnis wünschen, können gegen einen geringen Aufpreis auch einen All-Inclusive-Aufenthalt buchen.

Weitere Informationen zum Event sowie zur Reservierung unter: https://golfguidetours.com/tour/golf-gourmet-somabay-november-2023/

Über die Chefs

Otto Koch ging nach seiner Ausbildung im Regina-Palast-Hotel in München auf eine fünfjährige Tournee durch verschiedene Spitzenhotels in der Schweiz und Frankreich. 1974 eröffnete er sein eigenes Restaurant Le Gourmet in München in der Nähe des ehemaligen Messegeländes auf der Theresienhöhe.Im Jahr 1976 wurde das Le Gourmet mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Koch erhielt die Ehrenurkunde des ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel für besondere Verdienste um die Kochkunst in Deutschland, einen Michelin-Stern für das Restaurant Koch Art in Zürs am Arlberg und den Lifetime Achievement Award (Leader of the year 2014).

Erwin Rückerl ist ein Profikoch, der seine Liebe zum Kochen leidenschaftlich gerne mit anderen teilt. Nach seiner traditionellen Ausbildung zum Koch entdeckte er 1999 auf Sardinien die mediterrane Küche und gründete auf dem Hofgut Hafnerleiten inmitten unberührter Naturlandschaft die erste Kochschule Niederbayerns. Gemeinsam mit seiner Frau, der Hotelierin Anja Horn-Rückerl, baute er das Hofgut ab 2001 zu einem beliebten Ort des Feierns mit hervorragenden Ferienhäusern aus.

Michael Fell ging nach seiner Ausbildung 1981 nach München, zunächst in das Hotel Königshof bei Wolfgang Abrell, 1983 in das Restaurant Aubergine bei Eckart Witzigmann und 1985 in das Le Gourmet bei Otto Koch. 1988 machte er sich mit dem Restaurant Oberland in Rottach-Egern selbständig. 1992 wurde er Küchenchef im Restaurant Dichter Stub’n im Parkhotel Egerner Höfe in Rottach-Egern. Im Mai 2008 wurde er Direktor und Küchenchef in der Villa am See in Tegernsee, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Im Juni 2011 wechselte er zurück in das Park-Hotel Egerner Höfe. Ende 2017 zog sich Michael Fell aus der Sterneküche zurück und wurde Küchenchef auf der Schönheitsfarm Gertraud Gruber in Rottach-Egern. Fell wurde 1993 mit dem Stern des Jahres, Der Feinschmecker, ausgezeichnet, 2004 gewann er den Patisserie-Wettbewerb (zum zweiten Mal), JRE und Grand-Marnier.

Michael Schröter ist seit 24 Jahren Inhaber und Küchenchef des Restaurants des Golfclubs Tegernsee in Bad Wiessee, Deutschland.

Stefan Schwedt ist Inhaber des Restaurants Gutsschänke Hühnerhof in Gründau, Deutschland seit 1999. Catering und Kochen für rund 80.000 Gäste pro Jahr. Im Jahr 2012 wurde er von Otto Koch zum Chefkoch der Ecole Culinaire ausgezeichnet.

Henning Aldag, geboren und aufgewachsen im Schaumburger Land in Rinteln, wurde im Rintelner Hotel-Restaurant in der Waldkater ausgebildet. Es folgten Stationen im Hotel Vier Jahreszeiten, im Hotel Bayerischer Hof in München, im Park Hilton Grill Restaurant, als Küchenchef im Restaurant 181, Olympiaturm, im Restaurant 181 Business (14 Punkte Gault Millau ) und im Restaurant 181 First (17 Punkte Gault Millau,1 Stern Michelin), als Küchenchef in der Käfer Schänke (15 points Gault Millau) als Bereichs- und Betriebsleiter im Apleona HSG Culinaress, etc.

Über Somabay

Somabay liegt auf einer Halbinsel am Roten Meer und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre fünf renommierten Hotels und Resorts, ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Lufthansa, Egypt Air und Condor ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Die Destination zeichnet sich durch erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchel-Reviere sowie eine einzigartige Kultur der Region aus.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://somabay.com/

