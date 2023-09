Knuspr liefert Spezialitäten vom Münchner Oktoberfest

Mit Weißwurst, Wiesnbier, Brezn & Co. bringt Knuspr ausgewählte Produkte der Festzelte an den heimischen Wiesn-Tisch

München, 13. September 2023. Für Knuspr-Kunden heißt es schon früher „O“zapft is!“ – schon ab heute können sie sich die Original Oktoberfest-Spezialitäten nach Hause liefern lassen. Das Angebot des Online-Supermarkts umfasst eine große Produktauswahl jener Hersteller, die auch die traditionellen Festzelte des Münchner Oktoberfests mit ihren Spezialitäten versorgen.

Das abwechslungsreiche Sortiment beinhaltet mehr als 100 Artikel, die sowohl in und um München und erstmals auch im Rhein-Main-Gebiet erhältlich sind. Im Fokus stehen bayerische Spezialitäten aus München und der Region. Dazu zählt unter anderem die Original XXL-Wiesn-Brezn aus dem Hause Piller, die bereits seit 1973 auf der Speisekarte zahlreicher Wiesn-Festzelte zu finden ist und bei Knuspr frisch auf Bestellung gebacken wird. Vom in München ansässigen und international bekannten Unternehmen Feinkost Käfer bietet Knuspr unter anderem gebrannte Mandeln und die beliebte Wiesn-Leberwurst, während Kartoffelsalat und Obatzda vom Traditionsunternehmen Kugler Feinkost zubereitet werden. Eine gute Nachricht ist auch die Zusammenarbeit mit dem Münchner Unternehmen Greenforce, die 2022 mit der ersten veganen Weißwurst des Oktoberfests viel Aufmerksamkeit und Zuspruch erhielten und in diesem Jahr mit dem veganen Leberkäs auf gleich drei Speisekarten auf der Wiesn stehen.

Auch die Original Münchner Oktoberfestbiere dürfen im Knuspr Sortiment nicht fehlen. Die sechs Münchner Brauereien, die das Privileg haben das Bier für die insgesamt 38 Festzelte auf dem Oktoberfest brauen zu dürfen – Augustiner, Spaten, Löwenbräu, Hofbräuhaus, Hacker Pschorr und Paulaner – zählen ebenfalls zu den Partnern des Online-Supermarkts.

Das exklusive Sortiment aus Wurst-und Fleischwaren, veganen Alternativen, Getränken, Backwaren, Käsespezialitäten, Feinkostsalaten, deftigen Beilagen, regionalem Gemüse, Dessert und süßen Schmankerln richtet sich an jene Kunden, für die die „Wiesn Dahoam“ in den letzten Jahren zur lieb gewonnenen Tradition wurde. Es macht die beliebten Spezialitäten auf einen Klick verfügbar – sogar über die bayerische Landesgrenze hinaus und in nur drei Stunden geliefert.

Weitere Informationen zum Oktoberfest-Sortiment bei Knuspr online unter https://www.knuspr.de/thema/oktoberfest.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause – in vielen Regionen bereits innerhalb von zwei Stunden. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80 % des Sortiments von regionalen Anbietern.

In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung ist Knuspr ein revolutionärer Player im E-Food Business. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

Bildquelle: @Knuspr