TradeBeyond erwirbt Pivot88

TradeBeyond, einer der führenden Anbieter von Supply-Chain-Management-Lösungen für Markenunternehmen, hat die Akquisition von Pivot88 bekanntgegeben, einem renommierten weltweiten SaaS-Anbieter von Lösungen für Qualitätssicherung, Compliance und Rückverfolgung für Markenhersteller sowie Einzelhändler.

Pivot88 orchestriert Qualitäts- und Compliance-Prozesse bei mehr als 50.000 Lieferkettenpartnern in 112 Ländern. Die auf Applied AI basierende Plattform ermöglicht einen 360-Grad-Blick auf Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und versetzt Einzelhandelsunternehmen in die Lage, mit verwertbaren Lieferkettendaten Risiken zu minimieren. Zu den Kunden von Pivot88 zählen viele der weltweit größten und bekanntesten Marken- und Handelsunternehmen, darunter auch eine Vielzahl aus Deutschland.

Diese strategische Akquisition unterstreicht das Engagement von TradeBeyond, die umfassendste Multi-Enterprise-Plattform zur Rationalisierung von Lieferketten im Einzelhandel anzubieten, damit Unternehmen ihre Produkte effizienter, nachhaltiger und profitabler auf den Markt bringen können. Die Kombination der weitreichenden Lösungen von TradeBeyond in den Bereichen Produktentwicklung, Beschaffung und Lieferkettenmanagement mit den tiefgreifenden, KI-gestützten Funktionen von Pivot88 wird eine leistungsstarke Plattform geschaffen, die bis dato auf dem Markt wohl einzigartig ist.

„Die Synergien zwischen Pivot88 und TradeBeyond sind offensichtlich. Wir freuen uns, unsere Kräfte mit TradeBeyond zu bündeln. Dies ermöglicht uns, globalen Markenherstellern sowie Einzelhändlern eine noch effizientere und kostengünstigere Möglichkeit zu bieten, ihre Produktqualität zu verbessern, ihre Lieferkettenpartner zu managen sowie Risiken zu minimieren“, sagt Pivot88 Mitbegründer Stephane Boivin, der weiterhin eine Führungsposition bei TradeBeyond innehaben wird.

„Pivot88 hat großen Marken- und Handelsunternehmen bei der Optimierung der Produktqualität sowie Traceability unterstützt. Ich freue mich darauf, ihr Experten- und Innovationsteam in die wachsende Familie von TradeBeyond aufzunehmen. Dadurch können wir unsere Kunden nun noch besser bei der Bewältigung der komplexen Herausforderungen heutiger Lieferketten unterstützen. Die Technologie von Pivot88 wird unseren Vorsprung bei unternehmensübergreifenden Supply-Chain-Lösungen ausbauen, sodass wir zukünftig die Lieferkettenprozesse vom Konzept bis zur Auslieferung noch effektiver rationalisieren können“, so Michael Hung, CEO von TradeBeyond.

Seit der Investition von EQT in das Unternehmen im Jahr 2022 hat TradeBeyond stark in organisches Wachstum investiert und seine geografische Reichweite sowie sein Produktangebot, insbesondere seine ESG-Lösungen, ausgebaut. Infolgedessen ist TradeBeyond auf dem besten Weg, sein Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen in 2023 zu verdoppeln. Der Erwerb von Pivot88 ist ein wichtiger Schritt in der Akquisitionsstrategie von TradeBeyond, um in zukunftsweisende Lösungen zu investieren. So kann der wachsende Kundenstamm optimal bedient und der Marktanteil am expandierenden SaaS-Markt für Lieferketten ausgebaut werden.

Dieser strategische Schritt wird nicht nur das Dienstleistungsangebot von TradeBeyond vertiefen, sondern auch die betriebliche Effizienz steigern. Durch die Bündelung von Ressourcen und Fachwissen mit Pivot88 wird das vereinte Unternehmen seine Wettbewerbsposition stärken. Darüber hinaus ermöglicht es beiden, die sich entwickelnden Anforderungen der globalen Lieferkettenlandschaft bestens zu erfüllen.

Weitere Informationen unter www.tradebeyond.com

TradeBeyond ist ein führender Anbieter von umfassenden Supply-Chain-Management-Lösungen für den Einzelhandel – vom Konzept bis zur Lieferung. TradeBeyond unterstützt Marken sowie Einzelhändler bei der Rationalisierung von Produktentwicklung und Beschaffung bis hin zur Bestellung, Produktion und Lieferung. Mit innovativen Lösungen für das Beschaffungsmanagement, das Product Lifecycle Management (PLM) sowie das Produktions- und Auftragsmanagement stärkt TradeBeyond das Lieferkettennetzwerk, indem es die Zusammenarbeit mit über 15.000 Einzelhandels- und Lieferantenpartnern und 30.000 Nutzern in mehr als 50 Ländern fördert.

Weitere Informationen unter: tradebeyond.com.

Firmenkontakt

TradeBeyond

Andre von Appen

Landsbergerstraße 302

80687 München

+49 89 9040 -5110



https://www.tradebeyond.com

Pressekontakt

public touch GmbH

Sigi Riedelbauch

Marktplatz 18

91207 Lauf

+ 49 (0) 9123/9747-13



http://www.public-touch.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.