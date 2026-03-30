Köln Arcaden begrüßen Bath & Body Works

Zweiter Store in Deutschland, erster in NRW der US-amerikanischen Kultmarke

Die Köln Arcaden erweitern ihr Markenportfolio um einen internationalen Duft-Spezialisten: Bath & Body Works hat einen neuen Store im Center eröffnet – es ist erst der 2. Standort in Deutschland und der 1. in Nordrhein-Westfalen.

Die 1990 gegründete Marke zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Duftsegment und bringt ihr umfangreiches Sortiment nun auch nach Köln. Kunden erwartet eine große Auswahl an hochwertigen Body Care Produkten, Fine Fragrance Mists, Kerzen, Home Fragrance und Handseifen sowie saisonale Kollektionen und Produktneuheiten.

Mit der Eröffnung stärkt das Center seine Position als attraktiver Einzelhandelsstandort auf der „Schäl Sick“ und bietet seinen Besuchern ein weiteres, erlebnisorientiertes Shopping-Highlight.

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu führenden Investoren. Das vertikal integrierte Angebot umfasst maßgeschneiderte Investitionsvehikel sowie die Entwicklung und Modernisierung nachhaltiger, gemischt genutzter urbaner Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit). Sierra bietet eine vollständige und integrierte Plattform für sämtliche Immobiliendienstleistungen. Sierra managt ein Portfolio widerstandsfähiger Assets, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Kontakt

Köln Arcaden

Lea Soika

Kalker Hauptstrasse 55

51103 Köln

+49 (0) 221 99203100



https://www.koeln-arcaden.de/