Kohleausstieg für 8 Tage und 1,4 Mrd. Euro Phantomstrom

Deshalb hat Deutschland den teuersten Strom der Welt

Der Strompreis in Deutschland führt im internationalen Vergleich die Liste an. Kohlekraftwerke werden vom Stromnetz genommen und nach 8 Tagen wieder angefahren. Erneuerbare Energien produzieren nur 50% des Stroms werden aber für 100% bezahlt. All das führt zum teuersten Strom der Welt

Kohleausstieg hielt nur 8 Tage

Aufgrund des Kohleausstiegs erfolgte zum 1. Januar 2021 für 11 Kohlekraftwerke, mit einer Gesamtleistung von 4,7 GW, die Abschaltung vom Netz. Deren Betreiber erhielten für das vorzeitige Aus bereits eine Vergütung für die geplante Restlaufzeit. Der Kohleausstieg hielt nur 8 Tage, dann wurden mehrere Kraftwerke, wegen der länger andauernden Dunkelflaute, wieder ans Netz.

Die Bundesnetzagentur bestätig, dass sie die bereits abgeschalteten Kraftwerke Heyden, Datteln, Walsum 9 und das Kraftwerk Westfalen wieder als systemrelevant einstuft und diese als Reservekraftwerke in Bereitschaft bleiben müssen. Die Eigentümer werden deshalb kurzfristig zum Weiterbetrieb verpflichtet.

Die Bundesnetzagentur stellt klar “Die Kosten für die Vorhaltung in der Netzreserve, sowie für die Umrüstung zum rotierenden Phasenschieber, tragen die Netzkunden, da diese Maßnahmen den sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb dienen.” Damit ist klar, auch diese Kosten müssen über den Strompreis finanziert werden.

https://blackout-news.de/aktuelles/kohleausstieg-hielt-nur-8-tage/

1,4 Milliarden für Phantomstrom

Die Kosten für Noteingriffe zur Netzstabilisierung haben im Jahr 2020 mit 1,4 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert erreicht. Die Eingriffe waren erforderlich, weil der Netzausbau stagniert und die Netze nicht in der Lage sind die hohen Strommenge von den Windparks im Norden nach Süden zu transportieren. Um die Netze vor Überlastung zu sichern müssen die Netzbetreiber deshalb im Süden fossile Kraftwerke hochgefahren und im gleichen Maße Windkraftanlagen im Norden drosseln, oder sogar ganz abschalten.

Strom, den die Betreiber der Windkraftanlagen in dieser Zeit nicht einspeisen konnten, wird diesen vom Netzbetreiber in voller Höhe vergütet.

Das hießt konkret: Nicht erzeugter Strom wird trotzdem bezahlt.

https://blackout-news.de/aktuelles/14-milliarden-fuer-phantomstrom/

Deshalb haben wir den teuersten Strom der Welt

Für Privathaushalte ist der durchschnittliche Strompreis seit dem Jahr 2000 von 13,94 Ct/KWh auf 31,47 Ct/KWh im Jahr 2020 gestiegen und hat damit wieder einmal ein Rekordwert erreicht. Die Steigerung liegt damit bei 125% über die letzten 20 Jahren. Deshalb haben wir den teuersten Strom der Welt. Im gleichen Zeitraum ist der Strompreis von ca.6 Ct/KWh auf ca. 4 Ct/KWh. um fast 50% gefallen.

Auf den Strompreis den Endverbraucher letztendlich bezahlen muss werden immer mehr Kosten umgelegt.

https://blackout-news.de/aktuelles/deshalb-haben-wir-den-teuersten-strom-der-welt/

Wir sind eine kleine Gruppe Ingenieure mit Erfahrung im Energiemanagement. Wir sind unabhängig und parteilos. Unser Interesse ist eine sichere und bezahlbare Stromversorgung für alle.

Es ist uns ein Bedürfnis, in unseren Artikeln über den Ist-Zustand zu informieren, insbesondere technische und physikalische Aussagen zu hinterfragen oder oftmals nur schlicht nachzurechnen.

Kontakt

Blackout News

Kay Bastian

Ernst-Friedrich-Straße 8

76227 Karlsruhe

015733128786

kontakt@blackout-news.de

http://blackout-news.de

Bildquelle: Bild von martaposemuckel auf Pixabay