Hilfspaket für die Vereinskasse

Blasmusik.Digital unterstützt Musikvereine

Die Corona-Krise sorgt bei Musikvereinen weiterhin für probenfreie Zeiten, abgesagte Konzerte und Veranstaltungen – das alles führt zu jeder Menge fehlenden Einnahmen in der Vereinskasse. Was soll man als Musikverein in dieser Situation machen? Wie kann man als Musikverein fehlende Einnahmen ausgleichen? Mit dem “Blasmusik.Digital Hilfspaket” für Musikvereine bietet das Weiterbildungsportal Blasmusik.Digital direkte Hilfe für die Vereinskasse.

Das Team von Blasmusik.Digital unterstützt die Musikvereine mit direkten Maßnahmen, mit zahlreichen Tipps, Ideen und Checklisten. Damit können Musikvereine fehlende Einnahmen, durch alternative Einnahmequellen ersetzen und so sicher aus der Krise kommen. Das Hilfspaket von Blasmusik.Digital umfasst direkt umsetzbare Maßnahmen, hilfreiche Checklisten und Downloads, wertvolle Gutscheine und Ermäßigungen, sowie direkte Unterstützung bei der Suche nach Ideen für alternative Einnahmequellen, Fördermittel und Zuschüsse. Musikvereine können so beispielsweise Tickets für Online-Seminare verkaufen und erhalten pro Ticket eine Provision von 5,- EUR. Oder sie nutzen die umfangreiche Ideensammlung “Alternative Finanzierungsquellen” mit mehr zahlreichen Ideen und Konzepten, die direkt umgesetzt werden können. Aber auch die Zusammenstellung der Fördermittel, Zuschüsse und Stiftungen bringt direkte Hilfe. Durch den Software Anbieter lexoffice aus Freiburg konnte in dem Hilfspaket noch ein Gutschein im Wert von über 100,- EUR aufgenommen werden. Laut Auskunft der Redaktion von Blasmusik.Digital wird das Hilfspaket in den nächsten Wochen noch weiter ausgebaut und ergänzt. Das Hilfspaket von Blasmusik.Digital gibt es unter https://www.blasmusik.digital/hilfspaket/

Die Marke “Blasmusik.Digital” steht für genial digitale Weiterbildung mit Live Webcast Online Seminaren im Bereich der Musik mit Blasinstrumenten. Über 8.000 Teilnehmer haben bereits an hochwertigen Fachseminaren zu vielfältigen Themen rund um Instrumente, Theorie, Methodik, Technik, bis hin zu Gesundheitsfragen teilgenommen. Das Programm ist bunt und jeden Monat erscheinen neue Seminar-Angebote, immer gestaltet aus den Wünschen der Teilnehmer, die nach jedem Seminar ausführlich Feedback und Ideen abgeben. Hinter der Plattform und der Ausgestaltung steht ein junges und motiviertes Team rund um Gründer Michael Schönstein aus Freiburg i.Br.. Dieser ist selbst Dirigent sinfonischer Blasorchester und Marketing-Spezialist in der Software-Branche. Alle Infos und das aktuelle Programm gibt es unter https://www.blasmusik.digital

