komma,tec redaction setzt auf innovative Mitarbeiterinformation

Das digitale schwarze Brett für eine moderne Unternehmenskommunikation

Sowohl Angestellte als auch Gäste finden auf ihm alle wissenswerten Neuigkeiten rund um die Firma – das digitale schwarze Brett ist Begegnungsort und Infoboard in einem und übernimmt in modern geführten Unternehmen eine Vielzahl an Aufgaben. Die Hamburger Fachagentur für Digital Signage komma,tec redaction hat diesen Umstand längst erkannt und setzt verstärkt auf die Weiterentwicklung dieser optisch ansprechenden Form des Infotainments.

“Die Zettelflut veralteter Nachrichten auf Pinnwänden gehört längst der Vergangenheit an”, so Fabian Scholz, Geschäftsführer der komma,tec redaction. “Mitarbeiter und auch Besucher von Unternehmen wünschen sich zwischenzeitlich ins Auge fallende, ansprechend aufbereitete Inhalte. Und genau hier setzen wir an. Das digitale schwarze Brett bietet Nutzern eine ideale Mischung aus Information und Unterhaltung – und das alles in einem zeitgemäßen Look.”

In der Tat ist das digitale schwarze Brett so vielseitig einsetzbar, dass es Usern Infotainment für jeden Tag garantiert. Zu beliebten Inhalten zählen hierbei allgemeine Informationen aus dem Unternehmen, die Wettervorhersage für die nächsten Tage, Speisepläne von Restaurants aus der Umgebung und vieles mehr. Geschickt eingesetzt und mit stets aktuellen Inhalten, der Menschen dazu bewegt, an die Infoboards heranzutreten, wird das digitale schwarze Brett ganz schnell zu einem Hotspot im Unternehmen, was sich durchaus positiv auf die Unternehmenskultur auswirkt. Menschen kommen ins Gespräch und teilen sich über Inhalte aus, sie erfahren mehr über das Unternehmen, in dem sie arbeiten, was wiederum die Identifikation mit diesem steigern kann. Es lohnt sich also, bei der Auswahl und Gestaltung der Inhalte ein geschicktes Händchen zu beweisen und das digitale schwarze Brett damit lebendig zu halten, denn so gelingt eine moderne Unternehmenskommunikation spielend leicht.

Über die komma,tec redaction

Die komma,tec redaction ist eine Hamburger Fachagentur für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt sie Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star 3.0. Die Lösungen umfassen z.B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

