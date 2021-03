“Best Reseller 2020”: Controlware belegt 2. Platz bei den “Huawei Germany Ecosystem Partner Awards 2020”

Dietzenbach, 17. März 2021 – Controlware ist Vizemeister im Huawei Partnernetzwerk Deutschland. Mit der Auszeichnung in der Kategorie “Best Reseller 2020” honoriert der weltweit größte Hersteller für Telekommunikationsequipment die Arbeit und das Engagement des deutschen Systemintegrators und Managed Service Providers im so besonderen vergangenen Jahr.

“Controlware hat erneut seine Kompetenz als herausragender Partner unter Beweis gestellt. Wir sind stolz auf diese Zusammenarbeit und wissen, dass wir uns auch in Zukunft auf die Expertise und Erfahrung in Bereichen wie Storage und Netzwerk verlassen können. Controlware und seine hoch qualifizierten Mitarbeiter haben die Auszeichnung mehr als verdient. Mit dem Award möchten wir Danke sagen”, so Jörg Karpinski, Sales & Marketing Director Germany, Enterprise Business bei Huawei Technologies Deutschland.

Seit 2003 ist Controlware fester Bestandteil des deutschen Huawei Partnernetzwerks. Durch die jahrelange Zusammenarbeit konnten bis heute eine Vielzahl von Projekten in den verschiedensten ITK-Bereichen erfolgreich umgesetzt werden. “Die umfangreiche Produktpalette von Huawei erlaubt uns, Kundenwünsche jetzt und in Zukunft optimal zu realisieren. Wir freuen uns sehr über den Award, fühlen uns in unserer Arbeit bestätigt und für künftige Projekte motiviert”, sagt Marc Niederberghaus, Director Business Development bei Controlware.

Die “Huawei Germany Ecosystem Partner Awards 2020” werden alljährlich in insgesamt neun Kategorien an die besten und erfolgreichsten Partner vergeben. Aufgrund der besonderen Situation fand die Preisverleihung in Form eines feierlichen Online-Events am 5. März 2021 statt.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das rund 840 Mitarbeiter starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

