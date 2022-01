Konzentration auf das Wesentliche

Erklärvideos für vielfältige Anwendungen von Scribble Video

Hamburg im Januar 2022 – Der Erfolgskurs von Scribble Video hält weiter an. Erklärvideos von Scribble Video eignen sich für Produktpräsentation, um komplexe Dienstleistungen oder komplizierte Prozesse einfach zu erklären. Die Erklärvideos im Scribble Stil konzentrieren sich ganz zuverlässig auf das Wesentliche und bringen die eigentliche Botschaft auf den Punkt, die den Zuschauer anspricht, erreicht und bewegt. Es wird im Weiteren erklärt, welche Vorteile das Angebot “Erklärvideo” sonst noch bietet: https://www.scribble-video.de/

Das kreative Team von Scribble Video versucht stets, Erklärfilme noch besser zu gestalten. Die Technik der Scribble Videos vereint verschiedene Video-Darstellungen miteinander. Da gibt es das beliebte Erklärvideo-Format Whiteboard Animation Video, bei der die Kernpunkte eines Vortrages auf einem Whiteboard bildlich visualisiert werden, während einer spricht. Dabei wird die Legetrick Technik angewendet, wo die Illustrationen durch die zeichnende Hand auf dem Whiteboard entstehen. Diese Kombination und die spezielle Art des Storytellings machen den Erfolg von Erklärvideos aus. So kann man die Marketingaktivitäten stärken und zugleich mehr Traffic generieren. Hier kann man über weitere Ergebnisse erfahren, die sich mit Erklärvideos erzielen lassen: https://www.scribble-video.de

Die Vorteile der Erklärfilme von Scribble Video liegen auf der Hand: ein komplexes Produkt kann erklärbar gemacht werden. Durch ein Erklärvideo können die Kunden konkrete Anfragen generieren, den Nutzen ihrer Dienstleistung spannend inszenieren und in kurz Sätzen erklären, was ihre Dienstleistung beinhaltet. Erklärvideos helfen dem Kunden, ihre Botschaft in weniger als 3 Minuten zu erzählen, und zwar so, dass dabei ein Bild im Kopf des Gesprächspartners entsteht.

“Es freut mich zu sehen, dass unsere Arbeit gut ankommt. Unsere Filme erklären ein Produkt einfach und mit seinen Vorteilen. Hier ist der Einsatz eines Erklärvideos sinnvoll und zielführend,”- äußerte sich der Gründer Carsten Müller von Scribble Video zum Thema.

Scribble Video war einer der ersten am Markt und gehört nun seit Jahren zu einen der führenden Erklärvideo-Experten in der Branche. Seitdem produziert das Unternehmen seine Videos im Scribble Stil – und das auch für das ZDF. Daraus sind mittlerweile über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen. Scribble Video ist fokussiert auf den Erfolg ihrer Kunden und stellt eine effiziente Lösung zur Verfügung, um die Vorzüge und den eigentlichen Nutzen des Produktes klar und deutlich zu präsentieren.

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

