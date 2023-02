Kooperation: chargebyte entwickelt neue Ladekommunikationsmodule mit Powerline Chip von Vertexcom

chargebyte unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Vertexcom und prisma sales, um gemeinsam den Markt für Elektromobilität voranzutreiben

Garching (08.02.2023) – Eine weitere Partnerschaft ist bei chargebyte, dem führenden Lösungsanbieter für Ladekommunikation, unter Dach und Fach. Gemeinsam mit Vertexcom Technologies Inc., einem Unternehmen, das Chips für intelligente Ladevorgänge entwickelt und der prisma sales service gmbh hat chargebyte eine Partnerschaft geschlossen, um den E-Mobilitätsmarkt voranzutreiben. Ziel der drei Unternehmen ist die Entwicklung von HomePlug® GreenPHY-Modulen, die dem CCS-Kommunikationsprotokoll für Elektrofahrzeug-Ladesysteme nach ISO15118 entsprechen. chargebyte nutzt den Vertexcom GreenPHY-Chip MSE102x+MSEX2x-i für die Entwicklung und Herstellung der Module.

„Mit dem GreenPHY-Chip von Vertexcom können wir die kosteneffizientesten PLC-Module, die es auf dem Markt gibt, anbieten. Damit leisten wir einen erheblichen Beitrag zur Industrialisierung einer intelligenten Ladeinfrastruktur“ freut sich Thomas Wagner, Geschäftsführer der chargebyte GmbH. „Die EVCC- und SECC-Lösungen von Vertexcom wurden nach AEC-Q100 Grad 2- getestet und qualifiziert und von ODM/OEM-Herstellern in Europa, Asien und den USA verifiziert“ ergänzt Dr. HH Li, Präsident von Vertexcom.

prisma sales service gmbh ist der europäische Vertriebspartner von Vertexcom. Tilo Hahn, Geschäftsführer von prisma sales, freut sich über die Zusammenarbeit mit Vertexcom und chargebyte: „Mit chargebyte haben wir einen Partner gewonnen, der nicht nur auf Vertexcom basierende Module zu wettbewerbsfähigen Preisen anbietet, sondern vor allem auch Gesamtlösungen schafft, die sehr schnell und einfach in das System unserer Kunden integriert werden können.“

Bildunterschrift: v.l.n.r.: Thorsten Plahusch (prisma sales), Karvino Lu (Vertexcom), Benjamin Ou (Vertexcom), Thomas Wagner (chargebyte), Martin Kranzfelder (chargebyte).

Über chargebyte

chargebyte liefert Hard- und Softwareprodukte für alle Aspekte der Ladekommunikation. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Powerline-Kommunikation bietet das Unternehmen Lösungen für die Ladefunktion in Elektrofahrzeugen sowie in Ladestationen. Die preisgekrönten Produkte setzen auf zukunftsweisende Technologien wie Vehicle-2-Grid, das Fahrzeuge zu temporären Energiespeichern macht. Die Produkte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt und sind weltweit im Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.chargebyte.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

