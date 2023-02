Südtirol-Auszeit 2023 Hotel Hanswirt startet am 31. März in die Saison

München/Rabland, 9. Februar 2023. Ab dem 31. März begrüßt im Hotel Hanswirt die Gastgeberfamilie Laimer und sein Team wieder Gäste für die Saison 2023. Charmant, persönlich, aufmerksam – das Traditionshotel steht für herzliche Gastfreundschaft auf Augenhöhe. Die hervorragende regional geprägte Küche, romantische Zimmer und ein Wellnessbereich mit fünf Saunen ergänzen das Hanswirt-Erlebnis. Gelegen vor den Toren Merans ist das Hotel idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung, sei es zum Stadtbummel nach Meran oder ins Schloss Trauttmannsdorff, einem der schönsten Gärten Europas. Schon ab Ende März macht sich auf der Südseite der Alpen langsam der Frühling mit vielen Sonnenstunden und milden Temperaturen bemerkbar und die Region Südtirol vielfältig erlebbar. Passend dazu bietet das Hotel das Hanswirts Frühlingsgefühle Angebot, das einen Ausflug mit der Vespa oder dem E-Bike, einen Eintritt ins Schloss Trauttmannsdorff und eine Wellnessanwendung beinhaltet.

Ganz neu ab dieser Saison: Der Südtirol Guest Pass, die Vorteilskarte von Partschins, Rabland und Töll mit vielen Vergünstigungen, ist ab sofort im Übernachtungspreis inkludiert.

Zu ausgewählten Terminen im Frühling 2023 bietet das familiengeführte 4-Sterne-S-Hotel das Hanswirts Frühlingsgefühle Package, bei dem Romantik, Wellness und Gemütlichkeit im Vordergrund stehen.

Ab 1.246 Euro pro Person gilt das Angebot für sechs Übernachtungen und folgende Leistungen:

– Frühstücksbuffet mit reicher Auswahl an Speisen und Getränken, Südtiroler Köstlichkeiten und hausgemachtem Brot

– Abendessen (Salat, Vorspeise, 3 Hauptgerichte zur Auswahl, Dessert)

– Täglich frische Äpfel und Südtiroler Quellwasser im Zimmer

– Relaxen im Wellnessparadies mit 5 verschiedenen Saunen und Spa

– Schwimmvergnügen im Freien mit Whirlpool

– Panorama-Hallenbad mit Schwimmschleuse ins Freibad (31°C)

– Wellnesstasche mit flauschigem Bademantel, Slipper und Saunatuch leihweise während des Aufenthalts

– kostenloser Verleih von City- und Trekkingbikes, Helmen, Wanderrucksäcken, Wander- und Nordic-Walking-Stöcken

– Südtirol Guest Pass – die Vorteilskarte im Meraner Land, die zur Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel (Bus&Bahn) berechtigt und den einmaligen Eintritt in die rund 80 Südtiroler Museen sowie freie Fahrt mit den vom Land Südtirol geführten Seilbahnen nach Vöran, Mölten, Meransen, Kohlern, Ritten, der Mendel-Standseilbahn und der Rittner Trambahn beinhaltet.

Zusätzliche inklusive Leistungen

– Willkommensaperitif am Anreisetag in unserem Restaurant

– 1 x Bio-Apfel-Salz Körperpeeling à 25 Min. pro Person (Termin zu vereinbaren)

– 1 x Ausflug mit der Vespa für 2 Personen oder 1 x E-Bike pro Person

– 1 x Kaffee und Kuchen in unserem Restaurant

– 1 x Eintritt in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff

Gültig zu diesen Terminen: 31.03. – 06.04.2023; 15.04.-27.04.2023; 14.05.-26.05.2023

Mindestaufenthalt 6 Übernachtungen; Anreise täglich möglich.

Angebote sind nicht kumulierbar und nicht anrechenbar für bereits getätigte Buchungen.

Kein Einzelzimmerzuschlag bei Alleinnutzung des Doppelzimmers.

Weitere Angebote zur Saisonverlängerung im Hotel Hanswirt unter www.hanswirt.com

Über den Hanswirt:

Das familiengeführte 4-Sterne-S-Hotel liegt in Rabland, Südtirol, nur 15 Autominuten von Meran entfernt. Eingebettet in die malerische Umgebung des Vinschgau, ist der historische Gasthof mit den rot-weißen Fensterläden schon von weitem zu erkennen. 12 stilvoll gestaltete Zimmer &

10 Suiten laden zum Wohlfühlen in historischem Ambiente – ein gekonnter Mix aus Alt und Modern – ein. Dass Genuss oberstes Credo im Hanswirt ist, unterstreichen das weit über Rabland bekannte Genießerestaurant und der idyllische Wellnesspark mit Spa, Saunen und weitläufigem Innen- sowie Außenpool und Blick auf die weiten Wiesen und Berge Südtirols.

Weitere Informationen unter: https://www.hanswirt.com/de/

