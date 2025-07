Kooperation zwischen RTI und Kinova

Zusammenarbeit schafft integrierte Plattform für fortschrittliche Robotersysteme

Sunnyvale (USA)/München – Juli 2025 – Real-Time Innovations (RTI), Anbieter von Software-Frameworks für physische KI-Systeme, gibt seine Partnerschaft mit Kinova bekannt, einem globalen Marktführer für professionelle und medizinische Robotik. Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine nahtlose Integration fortschrittlicher Robotertechnologien mit datenzentrierter Konnektivität. Dadurch lassen sich Produktlebenszyklen vereinfachen und beschleunigen und Programmrisiken reduzieren. Zudem werden die Möglichkeiten in einer neuen Ära der physischen KI in fortschrittlichen Systemen wie der chirurgischen Robotik neu definiert.

Basierend auf der gemeinsamen Expertise beider Unternehmen in den Bereichen Robotik und intelligenter verteilter Systeme wird die Integration von RTI Connext® mit Kinova das Design von Plattformen der nächsten Generation vereinfachen und beschleunigen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht die Integration von Robotik in ein größeres digitales Ökosystem, das Visualisierung, KI und Sensorik mit Echtzeit-Dateninteroperabilität verbindet. Erst kürzlich haben RTI und Kinova ihre Teilnahme am Isaac for Healthcare-Programm von NVIDIA bekannt gegeben.

Auf der Jahresversammlung der Surgical Robotics Society vom 16. bis 20. Juli 2025 in Straßburg, Frankreich, wird diese Kooperation im Fokus einer gemeinsamen Fernbedienungsdemo stehen. Die Vorführung wurde in Zusammenarbeit mit MedAcuity entwickelt und ermöglicht es den Teilnehmern, einen 3.000 Meilen entfernten Kinova-Roboterarm mit einem haptischen Controller zu steuern.

„Diese Partnerschaft stärkt unsere Mission, die Entwicklung innovativer, leistungsstarker medizinischer Robotersysteme voranzutreiben“, so Franois Boucher, Vice President of Business Development bei Kinova. „Durch die Kombination der Expertise von Kinova im Bereich chirurgischer Robotik mit dem Echtzeit-Konnektivitätsframework von RTI können unsere Kunden Lösungen der nächsten Generation schneller und mit größerer Zuversicht auf den Markt bringen.“

Bob Leigh, Senior Director of Commercial Markets bei RTI, fügt hinzu: „Unsere Kunden lösen unglaublich komplexe technische Herausforderungen an der Schnittstelle von Robotik, Konnektivität und KI. Im Zuge dieser Kooperation erhalten sie Zugang zur Infrastruktur, um sich auf Innovationen zu konzentrieren – sei es die Ermöglichung der Fernsteuerung, die Verbesserung der Betriebspräzision oder die Beschleunigung der Integration in unterschiedlichen Hardware- und Softwareumgebungen.“

RTI ist ein Software-Framework-Unternehmen für physische KI-Systeme mit dem Ziel, eine intelligentere Welt zu schaffen. RTI Connext® bietet die Datenarchitektur für mehr als 2.000 Designs in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Automobil und Robotik – mit einem Gesamtwert von mehr als einer Billion US-Dollar an weltweit eingesetzten Systemen. Nur RTI kombiniert jahrzehntelanges technisches Know-how mit branchenführender Software und Tools, um intelligentere Systeme schneller zu entwickeln.

