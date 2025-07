Service Friends erweitern Netzwerk und Portfolio: Aufnahme von Fischer Sicherheitssysteme

Die Roto Frank Professional Service GmbH (RPS) baut ihr Netzwerk unter der Marke Service Friends konsequent aus. Mit der Aufnahme der Fischer Sicherheitssysteme GmbH gewinnt das Unternehmen einen der profiliertesten Anbieter für Fensterfolienlösungen für sich. Damit reagieren die Service Friends auf die steigende Nachfrage nach professionellen Servicedienstleistungen rund um Fenster und Türen.

Die Service Friends stärken ihre Expertise im Bereich der Gebäudesicherheit und Bestandsoptimierung durch die Aufnahme der Fischer Sicherheitssysteme GmbH. Neben bewährten Dienstleistungen rund um die Wartung, Reparatur und Sanierung von Fenstern, Türen und Dachfenstern bieten sie ihren Kunden fortan auch Nachrüstlösungen für Glasscheiben an – etwa zum Schutz vor Sonneneinstrahlung, Einbruch, Vogelschlag oder zum Sichtschutz. Zudem wird das Leistungsangebot der Service Friends um ganzheitliche Sicherheitskonzepte für vulnerable Objekte und Personen ergänzt.

Neue Lösungen zur Bestandsoptimierung

Zum erweiterten Portfolio, das in der gesamten DACH-Region angeboten wird, zählen zertifizierte und nachweislich effektive Sicherheits- und Einbruchschutzfolien ebenso wie beschusshemmende Sicherheitsgläser, wie sie beispielsweise beim G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau eingesetzt wurden. Zudem profitieren Kunden der Service Friends fortan von einem erweiterten Angebot an Sichtschutz- und Designfolien für Fenster und Türen. Eine besonders innovative Lösung ist eine neu entwickelte Folie zur Vermeidung von Vogelkollisionen an Glasflächen. Sie vereint wirksamen Tierschutz mit höchsten Designansprüchen. Moderne Sonnenschutzfolien wiederum bieten wirksamen Hitzeschutz und begegnen damit der steigenden Nachfrage infolge zunehmend heißer Sommer und steigender Energiekosten.

„Service Friends und Fischer Sicherheitssysteme – das ist ein perfect match“, freut sich Dr. Christian Faden, Geschäftsführer der Service Friends „Mit unserem Netzwerk von Hamburg bis Klagenfurt und den führenden Sicherheitslösungen aus dem Hause Fischer schaffen wir eine ideale Symbiose.“ Thomas Fischer, Geschäftsführer der Fischer Sicherheitssysteme GmbH, ergänzt: „Als Teil der Service Friends können wir unser Know-how nun in der gesamten DACH-Region einbringen. Gerade im Bereich der Bestandsoptimierung werden durch unsere innovativen, effizienten und hochwertigen Lösungen viele Kunden profitieren.“

Service-Dienstleistungen für Fenster und Türen

Die Service Friends sind auf die Instandhaltung und Modernisierung von Fenstern, Türen und Dachfenstern sämtlicher Hersteller spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von regelmäßigen Wartungen bei Neubauten – etwa zur Sicherung von Gewährleistungsansprüchen – bis hin zu Reparaturen, Dichtungsaustausch, umfassenden Sanierungen und energetischen Optimierungen bei Bestandsimmobilien. Ziel ist es, Gebäude energieeffizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten.

