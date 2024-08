Kooperationsvortrag „Der versteckte Stress- von den Fuessen bis zu den Zaehnen“ am 24. September 2024 in Reutlingen

Das Gesundheitsforum Eningen e.V. möchte den Blick auf das Thema Stress und dessen komplexe Folgen im Körper lenken. Interessierte Menschen lernen Neues über Zusammenhänge, Chancen der Früherkennung und eigene Möglichkeiten zur Vermeidung und Therapien von Folgesymptomen. Im Rahmen eines Vortrages am 24. September werden Informationen zur ganzheitlichen Betrachtung auf den Körper und die Effekte bis zu den Zähnen, vermittelt. Vortragender wird Dr. Tobias Stock, ärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Stock & Rath und Tobias Emrich, Gesundheitspraxis Emrich sein. Beirat des Gesundheitsforums und Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde, Volker Feyerabend „Das mehr an Stress in der gesellschaftlichen Entwicklungen und die besonderen Erfahrungen von Dr. Stock und Herr Emrich als Spezialisten, veranlassten uns dazu, einen solchen Abend anzubieten. Viele sind sich nicht bewusst wie Stress wirkt und welche Folgen und Symptome diesem Bereich zuzuordnen sind. Wir hoffen damit, interessierten Menschen hilfreiche Impulse zu geben!“

Stress ist ein sehr komplexes Thema, die Ursachen und die Symptome vielfältig. Deshalb benötigt es, neben der persönlichen Prävention, in der komplexen Diagnostik und Therapie erfahrene Spezialisten und einen ganzheitlichen Blick. Die Aktiven aus dem Gesundheitsforum um Vorständin Veronika Bittner-Wysk sind froh, Dr. Tobias Stock und Tobias Emrich für einen Kooperationsvortrag gewonnen zu haben.

Dr. Tobias Stock ist nicht nur erfahrener Zahnarzt, der zentraler Schwerpunkt seiner Praxis ist die biologische Versorgung der Patienten. Dabei wird, soweit möglich und sinnvoll, auf Fremdsubstanzen verzichtet und auf biokompatible Werkstoffe, Eigenblutbehandlung und Lasertechnologie gesetzt. Diese Erfahrungen und seine Leidenschaft für Zahnerhalt und Prävention machen Dr. Stock zu einem gefragten Spezialisten. Sein Vortrag am Abend wird entsprechende Therapieansätze für die Hauptursachen durch Stress entstandene Schmerzen und Problematiken, wie Zähneknirschen oder -pressen aufzeigen. Die Zuhörer werden so interessante Informationen über Schienen und Therapieansätze bezüglich Cranio-Mandibuläre Dysfunktion (kurz CMD) und falsche Bisslagen erfahren. In seiner Präsentation wird er auch aufzeigen, was stressauslösende Faktoren sein können. Beispielsweise wird die Wirkung von Metallen oder toten Zähnen auf den Organismus Thema sein.

Der zweite Vortragende dieses Abends ist Tobias Emrich. Als Osteopath, Physiotherapeut und Heilpraktiker schaut er auf vielfältige Erfahrungen mit dem Thema Stress und die Wirkungen auf den Körper und erklärt „Bleiben die Ursachen von Problemen unentdeckt, so können diese zu langfristigem Unwohlsein und Erkrankungen führen. Oft wird die Ursache auf die Psyche geschoben.“ In seiner Gesundheitspraxis legt er Wert auf die genaue Diagnose und konzentriert sich auf oft übersehene Faktoren im Bewegungsapparat und stille Entzündungen. Er wird in seinem Vortrag erklären, wie diese Zustände Stress und Schmerzen verursachen und welche Therapien und Lösungsansätze es gibt.

Gemeinsam wollen die Spezialisten am Vortragsabend hilfreiche Informationen über Symptome, Befunde, Behandlungen aufzeigen und Anregungen für ein präventives Verhalten geben. Auch für weitergehende oder persönliche Fragen werden die Experten zur Verfügung stehen. Das bisherige große Interesse an den Veranstaltungen des Gesundheitsforums zeigt, dass der medizinische Wissensbedarf in der Gesellschaft sehr hoch ist.

Symptome sind vielfältig und werden nicht immer dem Thema Stress zugeordnet. Wer denkt schon bei Müdigkeit, Gehirnnebel, Zahn-, Nacken-, Kopfschmerzen, Leistungsschwäche oder Übergewicht gleich an das Thema Stress? Deshalb ist es wichtig, den Menschen ganzheitlich zu betrachten und regelmäßige Prävention zu betreiben. Neben gesunder Ernährung und ausreichend Bewegung, sind Vorsorgeuntersuchungen wichtig.

Zur Vorsorge und Therapie stehen die Gemeinschaftspraxis Stock & Rath und die Gesundheitspraxis Emrich zur Verfügung. „Durch unseren interdisziplinären Ansatz, der funktionellen Medizin bei Emrich und den biologischen Ansatz bei Dres. Stock & Rath, liegt der Fokus auf der Identifikation und gezielten Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen von Beschwerden und Krankheiten. „Wir gehen Schmerzen, Belastungen und Körpersignale anders an.“ so Tobias Emrich und Dr. Tobias Stock ergänzt „…und wir kümmern uns nicht nur um Symptome, sondern behandeln lösungsorientiert und biologisch verträglich.“.

Alle interessierten Personen sind bei der Veranstaltung willkommen. Auch Menschen mit psychischen Stresssymptomen können im Vortrag nützliche Auskünfte erhalten und hilfreiche Tipps für das eigene Verhalten bekommen. Merken Sie sich daher den 24. September, 19 Uhr im Spitalhof Reutlingen für den Informationsabend des Gesundheitsforums vor. Kommen Sie vorbei.

Weitere Informationen:

www.zahnarzt-stock-rath.de

www.gesundheitspraxis-emrich.de

www.Gesundheitsforum-Eningen.de

www.facebook.com/GesundeGemeindeEningen

Wir unterstützen Sie dabei, sich aktiv für Ihre Gesundheit einzusetzen.

In unserer Praxis verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz: Unser Fokus liegt auf der Identifikation und gezielten Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen von Beschwerden und Krankheiten.

Wenn Ihr Körper unter Belastungen leidet und Ihnen Signale sendet, ist es entscheidend, diese Signale zu verstehen. Ignorieren oder bloßes Bekämpfen von Symptomen kann im schlimmsten Fall zu chronischen Erkrankungen führen.

Wir vereinen Osteopathie und Funktionelle Medizin in unserer integrierten Herangehensweise mit dem Ziel gemeinsam mit Ihnen den Weg zu Ihrer optimalen Gesundheit zu gestalten.

