KOPFSACHE – Das neue Buch von Thomas Mehr

Der ganzheitliche Weg aus dem Schmerz: Ursachen erkennen, Auslöser vermeiden, Lebensqualität zurückgewinnen

Migräne reißt Betroffene aus dem Alltag, raubt Energie und Lebensfreude – und trifft auf viel Unverständnis. „KOPFSACHE – Migräne verstehen, Schmerzen lindern“ von Thomas Mehr nimmt Leserinnen und Leser mit auf eine medizinisch fundierte und zugleich persönliche Reise durch die Welt der Migräne. Das Buch erklärt, was im Kopf passiert, warum Anfälle entstehen und wie man selbst im Alltag wirksam gegensteuern kann.

Klar strukturiert führt Mehr durch Ursachen, Symptome, Diagnostik und Behandlung – von Akuttherapien über Prophylaxe bis zu neuen Optionen. Er übersetzt Forschung in verständliche Bilder und konkrete Schritte: Triggermanagement, Schlaf und Stress, Ernährung, Bewegung im Rahmen des Machbaren, Planung von Belastungsspitzen, Notfallstrategien für den Akutfall. Ein zentrales Anliegen ist die Stärkung der Selbstwirksamkeit: Wer Muster erkennt, kann früher handeln, Anfälle verkürzen, Abstände verlängern und den Kontrollverlust reduzieren.

„KOPFSACHE“ ist Werkzeugkasten und Wegweiser zugleich: mit Migräne-Tagebuch, Checklisten fürs Arztgespräch, Entscheidungshilfen zu Therapien, Mini-Routinen für dichte Tage und Strategien, wie sich Beruf, Familie und Freizeit trotz Migräne gestalten lassen. Spezielle Kapitel widmen sich Kindern und Jugendlichen, älteren Menschen sowie Begleiterkrankungen – für eine passgenaue Unterstützung in unterschiedlichen Lebenssituationen.

Das Vorwort von Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee, Leiterin eines führenden Kopfschmerzzentrums, setzt den Rahmen: Migräne ist eine ernstzunehmende neurologische Erkrankung – und ein gutes Leben mit Migräne ist möglich, wenn Wissen, Behandlung und Alltagspraxis zusammenkommen.

„KOPFSACHE“ holt Menschen dort ab, wo sie stehen: verständlich, empathisch und sofort anwendbar. Das Buch zeigt, wie Betroffene Schritt für Schritt mehr Einfluss auf ihre Gesundheit gewinnen – und Lebensqualität zurückerobern.

Buchdaten: Titel: KOPFSACHE – Migräne verstehen, Schmerzen lindern | Autor: Thomas Mehr | Softcover | 276 Seiten | 18,00 EUR (D) / 18,50 EUR (A) | ISBN 978-3-98641-243-2 | Erscheinungstermin: 22.09.2025 | Verlag: Telemach (Mentoren-Media-Verlag)

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim steht für die Überzeugung: „Erfolg braucht Mentoren.“ Die Mission eines jeden Verlags unter dieser Marke ist es, mit inspirierenden Inhalten Unternehmertum, persönliche Entwicklung und eine freie, demokratische Gesellschaft zu fördern. Modern denkende Verlage, die für ihre Autoren neben der klassischen Buchveröffentlichung auf innovative Medienformate und interaktive Publikationen setzten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken: Mentoren-Verlag, Telemach-Verlag, Herodot-Verlag.

