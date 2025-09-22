revolt 3-phasiges Typ-2-Ladekabel, Modus 3, 16 A, 11 kW

Das Elektroauto schnell und effizient mit bis zu 11 kW laden

– EV-Ladekabel Typ 2 auf Typ 2, mit je einmal Stecker und Buchse

– Kompatible mit allen europäischen Elektrofahrzeugen

– Ladestrom: 3,5 kW (1-phasig) oder 11 kW (3-phasig)

– Für Spannungen zwischen 220 – 250 V (1-phasig) oder 380 – 480 V (3-phasig)

– Feuerfest nach UL94V-0 und spritzwassergeschützt nach IP54

– Mit Tragetasche und Mikrofasertuch

Schnelles Laden mit bester Leistung: Das E-Auto-Ladekabel von revolt ermöglicht eine Schnellladung von Elektrofahrzeugen mit bis zu 11 Kilowatt Leistung und sorgt so für eine effiziente Energieversorgung und flexible Mobilität im Alltag.

Sicheres Laden dank dreiphasigem Anschluss: Das Kabel nutzt alle drei Phasen des Stromnetzes optimal und lädt dadurch effizienter als einphasige Alternativen. Die Technologie gewährleistet eine zuverlässige Leistung über zahlreiche Ladezyklen hinweg.

Fünf Meter Kabellänge für komfortable Handhabung: Die großzügige Kabellänge bietet ausreichend Bewegungsfreiheit an öffentlichen Ladestationen und in heimischen Garagen. Das Fahrzeug kann unabhängig von der Position des Ladeanschlusses geparkt werden.

Universelle Typ-2-Kompatibilität: Der standardisierte Typ-2-Stecker funktioniert mit allen kompatiblen Elektrofahrzeugen und unterstützt Mode-3-Ladevorgänge nach europäischem Standard für eine breite Fahrzeugkompatibilität.

Robustes Material für den täglichen Einsatz: Das widerstandsfähige Material ist für den täglichen Gebrauch konzipiert und behält auch bei häufigem Auf- und Abwickeln seine Form und Langlebigkeit. Das Kabel eignet sich optimal für Pendler, Vielfahrer und Flottenbetreiber.

– Ladekabel für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge: Typ 2 auf Typ 2, mit je einmal Stecker und Buchse

– Kompatibel mit allen gängigen europäischen Elektrofahrzeugen

– Ladeleistung: bis zu 11 kW

– Nennladestrom: 16 A, 3-phasig oder 1-phasig

– Betriebsspannung: 380 – 480 Volt AC (3-phasig) oder 220 – 250 Volt AC (1-phasig)

– Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C

– Spritzwassergeschützt: IP54

– Feuerfest nach UL94V-0

– Mit Schutzkappen für Typ-2-Stecker

– Kabellänge: 5 m

– Gewicht: ca. 1,9 kg

– Ladekabel inklusive Tragetasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107462464

Das 3-phasige revolt Typ-2-Ladekabel ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3922-625 zum Preis von 79,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Das Ladekabel ist auch als Variante mit 22 kW unter der Bestellnummer ZX-3920-625 zum Preis von 109,99 Euro erhältlich: https://www.pearl.de/a-ZX3920-4320.shtml

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presse-Information – das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/HsKEfKfYkWLrTSi

