Zwischen Demografiedruck und Digitaldefizit – Deutschland zaudert

Deutschland strebt nach Zukunft. Doch die will es ohne Unannehmlichkeiten. Während KI und Demografie die Spielregeln neu schreiben, unterschätzt die deutsche Politik das Potenzial; viele Unternehmen transformieren nur halbherzig und die Gesellschaft fürchtet Erneuerung mehr als Stillstand. Tragfähige Entscheidungen sind in dieser Lage eine Illusion. Die Wirtschaftswende ist nicht optional, sondern überfällig.

Quer durch Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sehen Wirtschaftsbeobachter Deutschland nicht ausreichend bereit für eine notwendige Wirtschaftswende. Künstliche Intelligenz und demografischer Wandel gelten als zentrale Treiber einer solchen Transformation, deren Bedeutung allerdings vielerorts unterschätzt wird: Die Politik erkennt nicht ausreichend das Potenzial von KI, Unternehmen gehen die Transformation oft nur halbherzig an und in der Bevölkerung dominieren Verunsicherung und Verlustängste. Zugleich werden sich die Veränderungen in den nächsten 10 bis 20 Jahren massiv beschleunigen. Die Physikerin und Zukunftsmanagerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe kennt die Gründe, warum Menschen sich vor Veränderungen fürchten und Entscheidungen, die die Zukunft betreffen, lieber hinauszögern, anstatt sie entschlossen anzugehen.

„Unsere Welt befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Change, und ein solcher ist oft von globalen Krisen begleitet. Umso wichtiger ist es, dass wir trotz der bestehenden Unsicherheit mutig an morgen denken. Damit der Wandel in Gesellschaft, Wirtschaft und Alltag gelingt, brauchen wir Vertrauen und Tatkraft. Zukunft heißt, im Heute zu handeln!“, betont Mag.a Monika Herbstrith-Lappe. Als Neurowissenschaftlerin und außergewöhnliche Rednerin verbindet sie naturwissenschaftliche Aspekte mit psychologischem Tiefgang. Sie zeigt, wie Motivation in Verbindung mit Humor eine Basis für nachhaltigen Erfolg bildet. Mit ihren Vorträgen begeistert sie als Keynote-Speakerin für Motivation, Resilienz und Zukunft und ermutigt dazu, die Chancen von KI und Innovation konstruktiv zu nutzen. Ihr Leitsatz „Zukunft braucht Zuversicht“ ist dabei roter Faden und Haltung zugleich. In ihrer Rolle als humorvolle Keynote-Speakerin versteht es die Möglichmacherin, mit Leichtigkeit komplexe Inhalte zu vermitteln und das Publikum zum Perspektivwechsel einzuladen. Als vielfach ausgezeichnete Rednerin – unter anderem gekürt zur „Speakerin des Jahres 2024“ – inspiriert sie Menschen, ins „Meer der Möglichkeiten“ einzutauchen und mit Zuversicht eigene Wege zu gehen.

Auch in ihren Reflexionen über Sinn und Zielsetzung zeigt sich ihr Ansatz: „Wie Studien und Erfahrungen verdeutlichen, stellen wir uns die entscheidenden Fragen häufig erst in Krisen. Doch wirkungsvoller ist es, schon in guten Zeiten attraktive Ziele zu entwickeln. Sie geben Motivation und stärken Orientierung, gerade wenn Veränderungen auf vielen Ebenen gleichzeitig stattfinden“, erklärt die Rednerin. Mit dieser Haltung bewahrt sie ihre Zuhörer davor, in ein mechanisches Abarbeiten ohne Sinn zu verfallen. Als Keynote Speakerin, die weiß, wie wichtig auch Spaß im Leben ist, verweist sie auf ein Zitat von Mark Twain: „Die zwei wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest, und der Tag, an dem du herausfindest, warum.“ Genau darin liegt für sie die Essenz einer zuversichtlichen Zukunft. Ihre Stärke ist die Verbindung von Motivation und Humor – und die verkörpert Mag.a Monika Herbstrith-Lappe glaubwürdig. Damit inspiriert sie Menschen nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in Politik und im privaten Alltag.

Keynote Speakerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist Mathematikerin und Physikerin, Motivationspsychologin und Neurowissenschaftlerin sowie KI- und Zukunftsmanagerin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der „Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH“ und seit über 40 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Das Magazin TRAiNiNG, führendes Medium für Personalentwicklung in Österreich, hat sie zur „Speaker des Jahres 2024“ gekürt. Von der Trainingsorganisation imh GmbH (Vorläufer: IIR), dem Premium Konferenz- und Seminaranbieter in Österreich, wurde sie seit 2008 jährlich als „Speaker/Trainer of the Year“ ausgezeichnet. Als High Performance Coach hat sie sich auf die Schnittstelle zwischen der subjektiven Sicht des Menschen und der objektiven Welt der Zahlen, Daten, Fakten spezialisiert. Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist DIE Expertin für gesunde Leistungsstärke, Life-in-Balance und Resilienz in der Ära der KI.

Die Motivationspsychologin ist außerdem Speakerin und Zukunftsgestalterin im Future Inspiration Team des österreichischen und deutschen Zukunftsinstituts sowie Vordenkerin im Think Tank Net of Brains und im IDG-Hub. Ferner gehört zu den vielfältigen Erfahrungsschätzen von Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ihre Arbeit als Lektorin und Entwicklungspartnerin an der Weiterbildungsuniversität in Krems. Ehrenamtlich engagiert sie sich u.a. als Gründungsvorständin des Clubs Max Reinhardt Seminar, dem Förderverein für Schauspiel- und Regiestudierende an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Als Bündnispartnerin der idg Initiative Digitalisierung Chancengerechtigkeit und im Inner Circle von WOMENinICT setzt sie sich für Digitalen Humansimus und Human Centred AI ein. Von 2023 bis 2025 war sie als Vizepräsidentin des Chapters Austria der German Speakers Association und von 2021 bis 2023 Vorständin der Vereinigung der Business-Trainer*innen.

