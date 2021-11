Kostenloses FLOWFACT Webinar: Professionelle Serien-eMails mit FLOWFACT Teil 1

Serien-eMails brauchen Sie immer wieder, um sich bei Ihren Kunden in Erinnerung zu bringen oder diesen die neuesten Informationen zukommen zu lassen.

Ganz egal, ob es hier um eine Einladung zu einer Veranstaltung, einem Richtfest, einer Produktneuheit oder z.B. um Feiertagswünsche geht.

Serien-eMails helfen Ihnen Ihre neusten Informationen für Ihre Kontakte auf schnellten Wege zu verbreiten.

Versenden Sie ganz professionelle Serien-eMails aus FLOWFACT Performer oder/und FLOWFACT Universal CRM.

Wie einfach Sie diese Serien-eMails mit ganz individueller Kontakt-Ansprache und individuellen Daten aus Ihren Adressen, Ihrem Benutzer, Ihren Objekten, Ihren Aktivitäten und Projekten erstellen können zeigen wir Ihnen in diesem Online-Webinar.

Sie brauchen hier keinen individuellen Dienstleister oder eMail Designer.

Verwenden Sie alle Möglichkeiten aus Ihrer FLOWFACT Datenbank. Dieses Seminar ist für Sie natürlich kostenlos.

Melden Sie sich gleich hier zu dem kostenlosen Webinar an:

https://www.crmpro.de/flowfact-professionelle-serien-emails-teil1

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne bei uns melden, wir beraten Sie gerne und nehmen uns Zeit für alle Ihre Fragen!

https://www.crmpro.de/kontakt

Die CRMPRO GmbH in Raubling unterstützen Sie seit 1992 rund um Ihr Immobilienunternehmen mit allen Themen der IT:

– Immobilienmaklersoftware FLOWFACT Performer CRM (CRM Software lokal oder in der Cloud)

– Installation / Schulung / Programmierung von Individuallösungen

– Kompletter Schutz Ihrer Daten mit Linogate DEFENDO Immobilien Internet Security

– HP Netzwerktechnologie (Server / PC / Thinclients / Drucker / Scanner)

– Aktualisierung und Überwachung Ihrer IT

– Cloud Telefonie mit anbindung an Ihrer ImmobilienSoftware

– Revisionssichere eMailArchivierung

– Erstellung von Webseiten für Ihr ImmobilienMaklerbüro

– Datenschutzberatung

