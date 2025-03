Kostenloses Transformationskompetenz-Webinar von Kraus & Partner

In einem Online-Seminar Change- und Transformationsberatung erfahren die Teilnehmenden, wie sie ihre eigene Transformationskompetenz und die ihrer Organisation erhöhen können.

In der modernen, von rascher Veränderung geprägten (Arbeits-)Welt werden die Mitarbeitenden der Unternehmen gefühlt permanent aufgefordert zu lernen sowie sich zu entwickeln und zu verändern. Dieser Dauerdruck und die Erfahrung, dass viele Changevorhaben versanden bzw. nicht die gewünschte Wirkung zeigen, führt mit der Zeit oft zu einer Ermüdung der Organisationen und ihrer Mitglieder.

Entsprechend wichtig sind neue, stimulierende Ansätze, um den in vielen Unternehmen bestehenden Change- und Transformationsbedarf zu meistern und die erforderliche Anpassung an die veränderten Rahmen- und Marktbedingungen zu vollziehen. Solche in der Praxis bewährten Ansätze werden den Teilnehmenden in einem kostenlosen Webinar zum Thema „Transformationskompetenz“ vorgestellt, das die Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, am 31. März um 11 Uhr veranstaltet.

In dem einstündigen MS-Teams-Seminar erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die typischen Fragestellungen und Herausforderungen, vor denen Unternehmen beim Steigern ihrer Entwicklungs- und Transformationskompetenz und der ihrer Mitarbeitenden stehen. Zudem erhalten sie einen Überblick, mit welchen Konzepten, Methoden und Formaten die Transformationskompetenz gesteigert werden kann. Außerdem werden ihnen praxisnahe Ansätze zum nachhaltigen Verankern der Transformationskompetenz in der Strategie, den Prozessen sowie der Kultur von Unternehmen vorgestellt.

Die Teilnehmer erörtern mit den beiden Change- und Transformationsberaterinnen Elena Vizenetz und Viola Ploski, die das Webinar leiten, auch, wer, warum in den Unternehmen eine hohe Transformationskompetenz benötigt, damit sich die Organisation wie gewünscht entwickelt. Dabei lernen sie auch andere Personen kennen, die sich beruflich mit dem Thema Erhöhen der Transformations- und Veränderungskompetenz befassen.

Konzipiert wurde das Webinar für Personen, die im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung von Unternehmen arbeiten und/oder in ihnen Change- und Transformationsprojekte leiten. Nach Abschluss des Webinars erhalten die Teilnehmenden eine Teilnahmebestätigung, die ihr neu erworbenes Wissen dokumentiert. Integriert ist in das Online-Seminar auch ein individueller Transformationsskills-Fitness-Check, der den Teilnehmenden zeigt, wo bei ihnen noch ein Lern- und Entwicklungsbedarf besteht.

Nähere Infos über das (kostenlose) Webinar finden Interessierte in der Rubrik Academy auf der Webseite der Unternehmensberatung Kraus & Partner ( https://kraus-und-partner.de/change-management/academy ). Dort können sie sich auch zur Teilnahme anmelden.

Die Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern.

Für die Unternehmensberatung Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist.

