Kreativ für den guten Zweck und die Umwelt

Gäste verzichten auf Zimmerreinigung – Holiday Inn Lübeck spendet an Agape Haus

Wie lässt sich nachhaltiges Handeln mit der Unterstützung von Hilfsprojekten vereinbaren? Dies zeigt derzeit das Holiday Inn Lübeck. Denn das Hotel am Burgfeld hat seit einigen Monaten einen neuen Türhänger im Einsatz, auf dem stilisierte Hände zu sehen sind, die ein rotes Herz übergeben. Damit werden die Gäste angeregt, auf eine Zimmerreinigung zu verzichten. So kann durch den verminderten Einsatz von Putz- und Waschmitteln sowie Energie die Umwelt geschont werden. Das damit eingesparte Geld wird nun dem Lübecker Agape Haus zugutekommen.

„Schon seit längerem habe ich das beispielhafte Engagement des Agape Hauses verfolgt und wir haben im Team überlegt, wie wir das beeindruckende Projekt am besten unterstützen können“, erklärt Christian Schmidt, General Manager des Holiday Inn Lübeck. „Denn nach den ersten Monaten sind die Türhänger mit dem Herz-Symbol bereits ein voller Erfolg.“ So nahmen die Gäste das Angebot rege in Anspruch und fragten nach, um sich über die Arbeit des Agape Hauses zu informieren. „Da das Team voll und ganz hinter der Aktion steht, berichten die Mitarbeitenden den Gästen immer wieder sehr begeistert davon“, weiß Scarlett Mehnert, die neben der Buchhaltung auch für das Personalwesen im Hotel zuständig ist. „So können wir angesichts der schwierigen Zeiten diese tolle Lübecker Institution auch über die Stadtgrenzen hinaus noch bekannter machen und vielleicht manchen inspirieren, sich ebenfalls für den guten Zweck zu engagieren.“

Das Agape Haus wird getragen vom Verein „Leben bewahren Lübeck“. „Unser Haus des Lebens hat eine offene Tür für Menschen in Notsituationen – unabhängig von Religion und Nationalität“, erklärt die Vorsitzende des Vorstandes Friederike Garbe, die nach eigener Aussage ihr Leben der Hilfe für andere verschrieben hat. Ursprünglich haben sie und ihr verstorbener Mann im eigenen Wohnhaus in Lübeck den in Not geratenen Menschen ein Obdach gegeben. Zwischenzeitlich wurde die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Friederike Garbe lebt aber immer noch vor Ort und unterstützt die in den verschiedenen Wohnungen lebenden, meist geflüchteten Familien aus den Krisengebieten der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Agape Haus auch die Lübecker Babyklappe und bietet praktische Hilfe für alleinerziehende Mütter und Väter sowie deren Kinder. In Vorträgen werden Schulklassen über die Arbeit des Agape Hauses informiert oder Mediziner vermitteln ihr Wissen an schwangere Frauen in Konfliktsituationen. Auf die Frage, wofür die Spende aus dem Holiday Inn Lübeck verwendet wird, erklärt Friederike Garbe begeistert, dass sie den Außenbereich als Treffpunkt für die Hausgemeinschaft oder auch für die zahlreichen Besucher verschönern möchte. „Bei uns sollen die Menschen zur Besinnung kommen und sich einfach für eine Zeit wohlfühlen können“, so die Gründerin des Agape Hauses. „Denn die Welt ist schon herausfordernd genug, da wird eine kleine Oase der Ruhe gebraucht.“

Doch der engagierte Gastgeber Christian Schmidt möchte es nicht bei einer Geldspende für den Verein belassen. „Angesichts der oft traurigen Erlebnisse möchten wir den Bewohnern des Agape Hauses hin und wieder eine Freude bereiten, in dem wir sie zu einem gemeinsamen Frühstück einladen. Vielleicht können wir ihnen so ein Lächeln auf die Gesichter zaubern“, hofft Christian Schmidt. „Gerne möchte ich auch andere Unternehmen oder Privatpersonen auf dieses wunderbare Projekt aufmerksam machen, dass sich direkt bei uns in der Region um in Not geratene Menschen kümmert.“

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, Flat-TV, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Die Superior-Zimmer verfügen über Parkblick und eine Minibar.Insgesamt elf technisch hochwertig ausgestattete Konferenzräume auf 650 Quadratmetern Flächeüberzeugen mitvielseitigen Tagungskapazitäten. Eine Auszeit vom Alltag verspricht der großzügige Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool. Das Team aus dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten à la carte-Restaurant „Kochwerk Lübeck“ verwöhnt demnächst wieder im ansprechenden Ambiente mit hausgemachten Spezialitäten – auch auf der weitläufigen Sommerterrasse.Signature Cocktails und andere Drinks werden in der hauseigenenBar kreiert.

