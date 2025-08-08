Krisen-Shortcut für Frauen in Bewegung kommen wollen

Kostenloses eBook zeigt Ausweg aus emotionaler Überforderung

Wenn alles zu viel wird: Das neue eBook „Die Kunst der Krisenabkürzung“ hilft Frauen in Umbruchphasen, emotionale Klarheit zu finden und wieder handlungsfähig zu werden.

Mehr Selbstbestimmung in stürmischen Zeiten

Emotionale Krisen gehören zum Leben – doch wenn sie überhandnehmen, fehlen oft Kraft, Klarheit und Perspektive. Genau hier setzt das neue eBook „Die Kunst der Krisenabkürzung“ an: Es bietet einen praktischen Leitfaden für Frauen, die sich in beruflichen oder privaten Umbruchphasen befinden. Die Autorin Anja Maria Stieber – bekannt als „Die Krisenabkürzerin“ – verbindet in ihrem Ansatz moderne Selbstcoaching-Methoden mit energetischer Selbsthilfe.

Mit Klarheit durch die Krise: Ein 5-Schritte-Modell

Das eBook basiert auf einem erprobten 5-Schritte-Modell zur Krisenbewältigung, das Leserinnen dabei unterstützt, emotionale Blockaden zu lösen, mentale Stärke aufzubauen und neue Perspektiven zu entwickeln. Dabei wird kein Umweg über Schuldzuweisungen oder „spirituelles Weglächeln“ gemacht – stattdessen geht es um radikale Ehrlichkeit, Selbstverantwortung und wirkungsvolle Selbsthilfe.

Neuro-energetisches Tapping – die Methode für schnelle emotionale Entlastung

Ein zentrales Element des eBooks ist die sogenannte EFT Soul Tapping Solution – eine neuro-energetische Methode zur emotionalen Selbstregulation. Durch sanftes Beklopfen bestimmter Akupunkturpunkte lassen sich stressauslösende Gedankenmuster beruhigen, alte Emotionen transformieren und neue Lösungswege erschließen. Eine mitgelieferte Tapping-Anleitung macht den Einstieg leicht.

Kostenfrei downloaden – und die eigene Krise zum Wendepunkt machen

Das eBook steht ab sofort kostenlos zur Verfügung und ist der perfekte Einstieg für alle, die nicht länger im Krisenmodus bleiben wollen. Ziel ist es, Frauen zu ermutigen, ihren persönlichen Wendepunkt aktiv zu gestalten – und dabei auf intuitive, alltagstaugliche Tools zurückzugreifen.

Jetzt kostenfrei downloaden: https://anja-maria-stieber.de/die-kunst-der-krisenabkuerzung

Mehr zur Methode: https://anja-maria-stieber.de/soul-tapping-solution

Zur Masterclass: gratis zum eBook

Anja Maria Stieber ist Coachin, Mentorin und Gründerin der Life Shift Academy. Seit über 25 Jahren begleitet sie Menschen in Krisen- und Umbruchsituationen mit einem einzigartigen Methodenmix aus Coaching, neuro-energetischer Arbeit und Selbsthilfetools. Mit ihrem Programm „Klopf dich frei“ hat sie bereits zahlreichen Frauen geholfen, emotional wieder in ihre Kraft zu kommen.

Kontakt

Anja M. Stieber – Coaching

Anja Stieber

Greggenhofen 31

87549 Rettenberg

0178 6072017



https://anja-maria-stieber.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.