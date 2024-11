Kryptostadt Initiative im Aufwind

Krypto-Boom beflügelt Mannheimer Initiative für kryptofreundliche Städte

Bereits Mitte des Jahres sorgte Mannheim für mediales Aufsehen, als die Kryptostadt Initiative ankündigte, die Quadratestadt in ein kryptofreundliches Einkaufs- und Erlebnisparadies verwandeln zu wollen. Inzwischen ist die Initiative vorangekommen und konnte weitere Partner gewinnen.

„Die letzten fünf Monate waren eine intensive Entwicklungsphase, und wir haben wichtige Fortschritte erzielt“, berichtet Max Burger, Projektleiter der Kryptostadt Initiative. „Mit Mannheim als erster deutscher Pilotstadt konnten wir seit dem Sommer bereits neue Partner gewinnen. So formiert sich aktuell in der Plankenhof-Passage zwischen O6/P6 die erste Krypto-Passage in der Innenstadt. Auch bei der Anbindung der bereits vorhandenen Bezahlinfrastruktur kommen wir voran und rechnen damit, dass wir noch im ersten Quartal 2025 die Mannheimer Händler, die bereits Bluecode-Zahlungen akzeptieren, kryptofähig machen können. Das wachsende Interesse an Kryptowährungen und die positive Marktentwicklung unterstützen uns dabei natürlich“, erläutert Max Burger.

Mit dem neuen Rekordlauf des Kryptomarktes kehren Kryptowährungen in den Mainstream zurück und sind auch in den traditionellen Medien wieder präsent. Im Januar 2025 tritt zudem die EU-weite MiCA-Regulierung in Kraft, die für Krypto-Unternehmen einheitliche Rahmenbedingungen und für Verbraucher zusätzliche Sicherheit schafft. „Kryptowährungen sind kein Nischenthema mehr, sie werden zunehmend zu einem Mainstream-Phänomen,“ so Max Burger. „Wir sind zuversichtlich, dass die Mannheimer unsere Initiative als wohlwollendes, zukunftsorientiertes Angebot für die Stadt und ihre Unternehmer erkennen. Die Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel wird in den nächsten Jahren wachsen. Wir möchten diese Entwicklung für Mannheim als Innovationsstandort nutzbar machen.“

Ein Beispiel für erfolgreiche Integration bietet Julian Leiser, Betreiber des „Hostel Mannheim“ in D2, der bereits seit den Anfängen der Initiative Kryptowährung als Zahlungsmittel akzeptiert: „Kryptozahlungen passen perfekt zu unserer Zielgruppe. Junge, digital-affine Menschen schätzen dieses Angebot und sind auf der Suche nach Gleichgesinnten.“ Bezahlt werden kann alles mit Krypto – von der Übernachtung über Getränke bis hin zur Zahnbürste. Julian Leiser: „Aktuell macht der Anteil an Kryptozahlungen nur einen kleinen Teil unseres Geschäfts aus, aber wir sehen darin eine Investition in die Zukunft.“

Partner der Kryptostadt Initiative zu werden, ist für Handel, Tankstellen, Hotels und Gastronomie ganz einfach, wie Max Burger erklärt: „Die Teilnahme als Akzeptanzpartner erfordert lediglich eine Registrierung, die benötigte Infrastruktur für die Kryptozahlungen wird von der Initiative kostenlos bereitgestellt. Jeder, der mit seinem Restaurant, seinem Geschäft oder Unternehmen ebenfalls Kryptowährungen akzeptieren möchte, muss nur Kontakt zu uns aufnehmen. Die Händler bekommen weiterhin direkt den Eurobetrag auf ihr Konto ausgezahlt und haben mit der eigentlichen Kryptowährung keinerlei Berührungspunkte – außer dies ist gewünscht“, so Max Burger.

Die Kryptostadt Initiative vereint Projekte und Unternehmen, die den Einsatz von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie fördern. Dazu gehören neben der Kryptowährung Nimiq mit dem NIM Coin und Unternehmen aus dem traditionellen Zahlungswesen auch Anbieter von Krypto-Geldautomaten und eine spezielle App, die Nutzern die Erstellung von Krypto-Steuerberichten ermöglicht. Das große Ziel der Initiative ist es, ein weltweites Netzwerk von Kryptostädten zu erschaffen, das den Austausch von Erfahrungen, Wissen und Ressourcen fördert. Mannheim ist als erste deutsche Stadt Teil dieses Netzwerks. Um die Bevölkerung und Unternehmen mit dem Thema vertraut zu machen, plant die Initiative eine breite Auswahl an Informationsangeboten und Workshops. Weitere Informationen, wie Anleitungen für das Anlegen einer Krypto-Wallet auf dem eigenen Smartphone, Beispiele für das Bezahlen in Geschäften und eine vollständige Auflistung der Partner des Netzwerks, sind unter kryptostadt.info zu finden.

Firmenkontakt

Kryptostadt Initiative

Max Burger

Q7 24

68161 Mannheim

+49 152 0492 0923



http://www.kryptostadt-initiative.info

Pressekontakt

Publik. Agentur für Kommunikation

Kai Weidlich

Havellandstr. 12

68309 Mannheim

+49 621 963600-22



http://www.agentur-publik.de

Bildquelle: Nimiq Labs