Kunstprojekt „Karlsruhe Multiple“: Keramikgiraffe „Sabana“ zieht in den Zoo

Karlsruhe, 12. April 2024. Der Zoo Karlsruhe begrüßt eine neue Mitbewohnerin in der Afrikasavanne: die XXL-Skulptur „Sabana“. Die Keramikfigur in Form einer liegenden Giraffe ist Teil des Kunstprojekts „Karlsruhe Multiple“, einer Kooperation der Vollack Gruppe mit dem Zoo. Ziel des Projekts: Kultur und Natur zum Schutz bedrohter Tierarten zusammenführen. Für diesen guten Zweck erhielt die Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe zudem eine Spende in Höhe von 10.000 Euro.

Auf der art KARLSRUHE 2024 begeisterte „Sabana“ die Kunstliebhaberinnen und -liebhaber. Nun wurde die Keramikgiraffe, eine Arbeit der Künstlerin Irmela Maier, in Anwesenheit von Kulturbürgermeister Dr. Albert Käuflein feierlich im Zoo Karlsruhe enthüllt. „Mit ihrem Engagement trägt die Vollack Gruppe seit vielen Jahren dazu bei, dass der Zoo Karlsruhe seine Gäste nicht nur mit unterschiedlichsten Tierarten vertraut macht und als Naturoase belebt, sondern auch ein inspirierender Ort der Kultur ist“, sagt Dr. Albert Käuflein anlässlich der Enthüllung. In direkter Nachbarschaft zu ihren lebenden Artgenossen wird „Sabana“ künftig auf Erinnerungsfotos der Zoobesucherinnen und -besucher zu sehen sein – und gleichzeitig auf die zunehmende Bedrohung der Netzgriaffen aufmerksam machen.

Reinhard Blaurock, Geschäftsführender Gesellschafter von Vollack, ist überzeugt: „Es ist wichtig, Kultur und Natur in Einklang zu bringen. Sinnstiftend zu handeln, ist uns bei Vollack ein Anliegen. Durch das Projekt entsteht Mehrwert für alle Beteiligten: für die Tiere, die unseren Schutz brauchen, für die Menschen, die den Zoo besuchen, und für Kunst- und Tierfreunde, die eine schöne Skulptur in ihrem Zuhause genießen können.“

10.000 Euro für den Artenschutz

Die Skulptur stiftet Vollack dem Zoo, sie ist Teil des Kunstprojekts „Karlsruhe Multiple“, das von Vollack initiiert und 2024 bereits zum fünften Mal gemeinsam mit dem Zoo realisiert wurde. 100 kleine Versionen der ruhenden Giraffe als sogenannte Multiples wurden bei der art KARLSRUHE 2024 schnell von tier- und kunstinteressierten Messegästen „adoptiert“. Von jedem verkauften Exemplar flossen 100 Euro in die Spende für die Artenschutzstiftung. Professor Dr. Matthias Reinschmidt, Direktor des Zoos und Vorstand der Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe, konnte daher zusammen mit der Skulptur auch eine Spende in Höhe von 10.000 Euro entgegennehmen: „Mit der Spende kommen wir unserem Ziel, die biologische Vielfalt auf unserem Planeten langfristig zu erhalten, erneut ein großes Stück näher. Wir freuen uns daher sehr über die großartige Unterstützung der Vollack Gruppe und der Kunstliebhabenden, die die Spende mit dem Kauf eines Karlsruhe Multiple ermöglicht haben. Vielen Dank!“

Kunst, die Tieren eine Stimme verleiht

Über „Sabana“ sagt die Künstlerin: „Giraffen müssen in freier Wildbahn immer vor Feinden auf der Hut sein; der Anblick einer vertrauensvoll ruhenden Giraffe ist deshalb selten. Die Skulptur greift diesen besonderen und verletzlichen Moment auf. Der Name „Sabana“ berücksichtigt den Lebensraum der Tiere, er entstand aus dem spanischen Begriff für Savanne.“ Seit 2018 gibt es zum fünften Mal das „Karlsruhe Multiple“, als große Figur und in der limitierten Auflage von 100 Stück als Edition. Mittlerweile sind im Rahmen des Projekts unterschiedliche, wertige Tierskulpturen in der Staatlichen Majolika Manufaktur entstanden. Den Anfang machte „Ich bin ein Elefant“ der Künstlerin Anna Dorothea Klug, es folgten „Katzenbär“, ein Roter Panda von Bildhauer Daniel Wagenblast, der Humboldt-Pinguin „Change!“ von Künstler Klaus Gutowski und Flusspferd „Blue“ – ebenfalls von Irmela Maier.

Weitere Informationen über das Kultur- und Artenschutzprojekt gibt es online unter https://karlsruhe-multiple.vollack.de

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter. Kunst ist für Vollack erklärtermaßen ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur, der die Arbeitswelt bereichert, inspiriert und Perspektiven verändert.

Kontakt

Vollack Gruppe GmbH & Co. KG

Regina Reiter

Am Heegwald 26

76227 Karlsruhe

+49 721 4768100



http://www.vollack.de

Bildquelle: Zoo Karlsruhe, Timo Deible