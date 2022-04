Kunststoff-Zentrum SKZ spart mit LIVARSA Effizienzlösung jährlich rund 126.900 kWh Strom

Weniger CO2-Emissionen und ein effizienteres Blockheizkraftwerk

Zell am Harmersbach/Würzburg (DE), 7. April 2022 – Es ist ein Projekt mit Vorbildcharakter: Das Kunststoff-Zentrum SKZ hat in seinem Hauptsitz in Würzburg eine neue Energieeffizienz-Lösung eingeführt, die zu einer Reduzierung seines Stromverbrauchs um 4,7 Prozent geführt hat: Die eingesetzte Technik der LIVARSA GmbH ( www.livarsa.com), ist eine zentral hinter dem Trafo installierte MSR-Lösung (Mess-, Steuer- und Regelungseinheit). Sie verbessert die Strom- und Netzqualität und sorgt so dafür, dass der Strom im 400 Volt-Netz durch einen deutlich geringeren Widerstand fließt und die Leistungsübertragung damit deutlich effizienter wird.

“Wir sehen uns generell als Wegbereiter und Early Adopter in der Kunststoffindustrie. In dieser Funktion wollen wir unseren Mitglieder Lösungsszenarien zu aktuellen und künftigen Herausforderungen in der Branche anbieten”, begründet Dr. Jürgen Wüst, stellvertretender Geschäftsführer und Prokurist bei SKZ, die Entscheidung für die LIVARSA-Lösung. “Ressourcenschonung und die Senkung von CO2-Emissionen zählen ganz klar dazu. In vielen Fällen sind Unternehmen dazu bereits vom Gesetzgeber verpflichtet. Mit dem LIVARSA MSR-System zeigen wir eine einfache Möglichkeit auf, hier aktiv zu werden”.

Herausforderung: Implementierung ohne Betriebsunterbrechung

Die Entscheidung zur Einführung der Effizienzlösung fiel im Sommer 2021, im Dezember 2021 wurde die MSR-Technik am Standort Würzburg implementiert. Eine besondere Herausforderung dabei stellte die Tatsache dar, dass dazu die Stromzufuhr nicht einmal kurzfristig ausgesetzt werden durfte, da dies ebenfalls eine Unterbrechung der im SKZ Prüflabor teilweise über Monate hinweg laufenden 24/7 Tests von Kunststoffteilen zur Folge gehabt hätte. Im schlimmsten Fall hätte es zu Ausfällen oder unzulässigen Störungen bei Langzeitprüfungen kommen können. Als Folge wären kosten- und zeitaufwändige Wiederholungsprüfungen notwendig geworden.

Es galt, eine technische Lösung zu finden, die eine Installation des MSR-Systems ohne eine Unterbrechung der Stromzufuhr ermöglichte. In Zusammenarbeit mit der Stoll Energiesysteme GmbH, ein langjähriger Elektroinstallationspartner der LIVARSA GmbH, wurde schließlich ein Konzept zur Implementierung der Hardware im laufenden Betrieb entwickelt – und damit bei 20.000 Volt “unter Strom”. Möglich war dies, da die Stromversorgung im Prüflabor über zwei Transformatoren gesichert wird. Auf diese Weise konnte einer der beiden die Stromzufuhr für die Tests konstant halten, während am anderen das Effizienzsystem installiert wurde. Im Rahmen eines detaillierten Ablaufplans für die Installation wurden sämtliche Schritte genau festgehalten, da mehrere der Schalthandlungen auf der Mittelspannungsseite vom Energieversoger notwendig waren.

Blockheizkraftwerk jetzt mit höherem Wirkungsgrad

Innerhalb von drei Manntagen war diese nicht alltägliche Installation abgeschlossen. Seitdem verbessert die LIVARSA-Lösung als zentral installierte Filtertechnik die Qualität des Niederspannungsnetzes und reduziert damit elektrische Energieverluste. Das Ergebnis ist aber nicht nur eine Energieersparnis, sondern auch eine Reduzierung der CO2-Emissionen des SKZ um 53 Tonnen jährlich.

Daneben profitiert das SKZ aber auch von einem höheren Wirkungsgrad

seines Blockheizkraftwerks, um bei besonders energieintensiven Prüfungen die CO2-Emissionen erheblich zu reduzieren. Lag der Wirkungsgrad vor Implementierung der Energieeffizienz-Lösung zwischen 75 und 77 Prozent, überschreitet er nun konstant 80 Prozent. Die Effizienz bzw. Wärmewirkung des Kraftwerks konnte folglich deutlich gesteigert werden, was wiederum seine Anschaffung und den laufenden Betrieb wirtschaftlicher macht.

Finanziert wurde das Effizienzprojekt über ein “Sale & Mietkauf Back”-Modell, beruhend auf dem “Pay-as-you-save” Prinzip, der Siemens Financial Services. Eine budgetneutrale Investition, da sie aus den garantierten Einsparungen beglichen wird.

Über SKZ – Das Kunststoff-Zentrum

Das Kunststoff-Zentrum (SKZ) wurde 1961 gegründet und ist eines der größten Kunststoffinstitute in Europa. Getragen wird es durch die Fördergemeinschaft für das Süddeutsche Kunststoff-Zentrum (FSKZ e. V.). Im Fokus des SKZ-Leistungsspektrums stehen ganzheitliche Lösungen für Unternehmen der Kunststoffbranche sowie für öffentliche Auftraggeber. Dazu zählen insbesondere unabhängige Tests und Zertifizierungen von Produkten und Prozessen sowie die Qualitätssicherung bei der Herstellung von Produkten und die Fremdüberwachung. So werden Kunststoffprodukte im nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüflabor mit allen praxisrelevanten Methoden und nach rund 1.000 Normen und technischen Regelwerken geprüft. Auch werden Unternehmen bei der Entwicklung neuer Lösungen sowie bei der Analyse und Optimierung von Prozessabläufen oder der Durchführung von komplexen Schadensanalysen unterstützt. Neben dem Hauptsitz in Würzburg, besitzt es sechs weitere Standorte in Halle, Peine, Horb, Selb, Obernburg und in Abu Dhabi (VAE).

www.skz.de

Die LIVARSA GmbH ist ein Anbieter von BAFA-geförderten Konzepten und Hardware-Lösungen zur Optimierung des Strombedarfs im innerbetrieblichen elektrischen Niederspannungsnetz. Dabei liegt der Schwerpunkt auf energieintensiven Industrien wie beispielsweise Herstellern von Stahl, Baustoffen, Glas, Papier, chemischen Grundstoffen oder Automotive-Bauteilen aber auch auf dem Einzelhandel sowie Gastronomie und Hotellerie. Zu unseren Kunden zählen gleichermaßen mittelständische Unternehmen und international agierende Konzerne, darunter Metro Cash&Carry, McDonalds, DePuySynthes (JohnsonJohnson), Bauser Kunststofftechnik, Schuler Präzisionstechnik, Grieshaber Präzisionstechnik. LIVARSA wurde 2010 gegründet und hat ihren Sitz in Deutschland und der Schweiz. Beim Vertrieb und der Implementierung unserer Lösungen unterstützt uns ein Netzwerk erfahrener Partnerunternehmen, darunter Energieversorger, Elektroplaner, Elektroinstallationsbetriebe und Spezialisten für Trafo- und Schaltanlagenbau. Die Einführung der LIVARSA Lösung ist BAFA gefördert.

