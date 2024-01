Kupfer-Fieber heizt Exploration an – Von Kanada nach Chile: Interras Wachstumsplan mit einem starken Kupfer-Porphyr-Portfolio

Mit aller Macht: Kupfer-Rallye auf $15.000 USD erwartet

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73319/IRW2-220124.001.png

Der Schwellenwert von $15.000 USD pro Tonne scheint die magische Zahl für den Kupferpreis zu sein, um neue Minenentwicklungen voranzutreiben, da das Angebot nicht mit dem starken Nachfragewachstum Schritt hält. Bereits 2021 erklärte Goldman Sachs, dass sich Kupfer „auf einem notwendigen Weg zu $15.000 USD“ befinde und „der wahrscheinlichste Weg für den Kupferpreis von hier aus – der sowohl das Risiko der Angebotserschöpfung als auch einen starken Überschuss vermeidet – bis Mitte des Jahrzehnts in den mittleren Zehnerbereich führen wird“. Letzten Monat wiederholte der Milliardär und Bergbaumagnat Robert Friedland, dass sich der Kupferpreis auf $15.000 USD verdoppeln müsse, um das Angebot an neuen Kupferlagerstätten anzukurbeln. In diesem Monat berichtete CNBC über die optimistischen Prognosen der Analysten von BMI, Bank of America und Citibank, wobei letztere davon ausging, dass die Kupferpreise bis zum nächsten Jahr auf $15.000 USD steigen könnten. Ein solch dramatischer Preisanstieg könnte für reine Kupferexplorationsaktien wie Raketentreibstoff wirken.

Interra Copper Corp. positioniert seine Aktionäre mit einem dynamischen Portfolio von Kupferporphyr-Projekten in Kanadas Hot-Spot-Regionen in British Columbia sowie in Chile, die von führenden Minenunternehmen übernommen wurden, strategisch so, dass sie direkt an der erwarteten Kupferhausse teilhaben.

Das straff strukturierte Unternehmen (derzeit weniger als 29 Mio. Aktien im Markt), das vor kurzem rund $1,3 Mio. eingenommen hat, plant, sein neu erworbenes Rip-Projekt voranzutreiben. Interra beabsichtigt auch, die technischen und Explorationsarbeiten auf seinem anderen Kupferporphyr-Projekt in British Columbia, dem Thane-Projekt, weiter voranzutreiben. Beide Projekte befinden sich in der Nähe von bereits produzierenden Minen und erfolgreichen Explorationsaktivitäten der großen Minenunternehmen…

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/571-Kupfer-Fieber-heizt-Exploration-an—Von-Kanada-nach-Chile-Interras-Wachstumsplan-mit-einem-starken-Kupfer-Porphyr-Portfolio

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73319/IRW2-220124.002.jpeg

Interra Copper Corp.

Suite 1100 – 1111 Melville Street

Vancouver, BC, V6E 3V6 Kanada

Telefon: +1 604 283 9858

Email: Investors@InterraCopperCorp.com

www.InterraCopperCorp.com

Börsengang: 24. September 2019

CUSIP: 46072A / ISIN: CA46072A2020

Aktien im Markt: 28.873.037

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73319/IRW2-220124.003.png

Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (CSE): IMCX

Aktueller Kurs: $0,24 CAD (19.01.2024)

Marktkapitalisierung: $7 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73319/IRW2-220124.004.png

Vollbild / Quelle

Deutschland-Kürzel / WKN: 3MX/ A3DHGP

Aktueller Kurs: €0,157 (19.01.2024)

Marktkapitalisierung: €5 Mio. EUR

Kontakt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73319/IRW2-220124.005.png

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Report enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie: „glauben“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Zimtu Capital Corp. und Interra Copper Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von Interra Copper Corp. verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden. Diese können über das Profil von Interra Copper Corp. auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss im vollständigen Research-Report (siehe hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor besitzt keine Wertpapiere von Interra Copper Corp., jedoch besitzt er Wertpapiere von Zimtu Capital Corp. und kann daher auch von Volumen- und Kurssteigerungen dieser Aktie profitieren. Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, die eine Aktienposition in Interra Copper Corp. hält, während das vorgestellte Unternehmen Interra Copper Corp. die Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und zusätzliche Verbreitung dieses Reports bezahlt.

