Special Olympics Deutschland und AfB social and green IT gehen in die nächste Runde

AfB stellt Hardware zur Durchführung der Special Olympics Nationalen Winterspiele Thüringen 2024 bereit

Inklusionsunternehmen etabliert sich als nachhaltiger IT-Ausstatter von Großevents

Ettlingen, im Januar 2024 – AfB social and green IT setzt sein Engagement für die Special Olympics Deutschlands fort. Wie schon bei den Special Olympics World Games 2023 in Berlin unterstützt der größte gemeinnützige europäische IT-Dienstleister auch die Nationalen Winterspiele in Thüringen, die vom 29. Januar bis 2. Februar in Oberhof, Erfurt und Weimar stattfinden, mit umfangreicher Hardware-Ausstattung. Außerdem beteiligt sich das Inklusionsunternehmen an einer Informationsveranstaltung zum Thema „Wir sprechen über Geld“, bei der es um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt geht.

Special Olympics ist die Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung, die Nationalen Winterspiele in Thüringen sind das größte inklusive Wintersport-Event Deutschlands. Hier ist AfB mit einer Quote von 50 Prozent Mitarbeitenden mit Behinderung genau der passende Partner.

Um die Organisation und Wettbewerbe des Großevents reibungslos durchzuführen, werden kurzfristig große Mengen an Notebooks, Smartphones und Tablets sowie Drucker, Beamer und weiteres IT-Zubehör benötigt – AfB stellt diese Hardware leihweise zur Verfügung.

„Die gegenseitigen Zusage, die Partnerschaft fortzuführen, bestätigt die Qualität unserer temporär mietbaren IT-Hardware“, freut sich Mike Reif, Geschäftsführer der AfB gGmbH. „Damit zeigen wir, dass wir uns als nachhaltigen Eventausstatter etablieren und genau das Angebot bieten, das für die Durchführung eines solchen Großevents notwendig ist.“

Dabei werden überwiegend refurbished Geräte verwendet, d.h. die IT-Geräte für den Sportevent wurden zuvor bei einigen der 1.600 Partnerunternehmen von AfB eingesetzt. Statt sie anschließend zu verschrotten, werden sie durch Datenlöschung, Reinigung und – falls nötig – Reparatur wiederaufbereitet, so dass sie weiterhin genutzt werden können. Das verringert Emissionen und schont Ressourcen.

Paneltalk gemeinsam mit der Schufa „Wir sprechen über Geld“

Während der Nationalen Winterspiele, gestaltet AfB am Donnerstag, den 1. Februar, gemeinsam mit der Schufa ein Panelgespräch in der Familien- und Gästelounge in Oberhof. Unter dem Titel „Wir sprechen über Geld“ geht es dabei um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt sowie um den Umgang mit Geld im Alltag. Die Teilnahme ist für alle akkreditieren Gäste und Familienangehörigen der aktiven Athleten und Sportlerinnen kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Im Pressebereich von AfB sind weitere Informationen sowie Bildmaterial hinterlegt: https://www.afb-group.de/service/presse/

Über AfB social & green IT

AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 20 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB 650 Mitarbeitende, davon 50% mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit ca. 1.600 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt seit 2004 deren nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht unwiderruflich die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens 12 Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen.

Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem dem IT Distri Award Refurbishing & Remarketing (2023), dem German SDG-Award (2022), dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2021) ausgezeichnet. AfB ist geprüft und zertifiziert vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorized Refurbisher.