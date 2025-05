Kurz vor dem Börsengang: Eurobit Systems plant über 300 Neueinstellungen – Digitaler Euro sorgt für Rückenwind

London,14.05.2025 Die Eurobit Systems ISIN: GB00EBS123000 steht unmittelbar vor einem bedeutenden Meilenstein: dem Börsengang. Im Zuge dieses strategischen Schrittes kündigt das Unternehmen die Einstellung von über 300 neuen Mitarbeitenden für das laufende Geschäftsjahr an. Ziel ist es, die Marktführungsambitionen im Bereich moderner Kassensysteme in Europa konsequent voranzutreiben.

Zusätzliche Dynamik erhält das Wachstum durch ein wirtschaftspolitisches Großereignis: Die bevorstehende Einführung des digitalen Euro durch die Europäische Zentralbank (EZB), geplant für Oktober 2025. CEO Josip Kovac betont:

„Die Einführung des digitalen Euro spielt uns in mehrfacher Hinsicht in die Karten. Der gesamte Zahlungsverkehr in Europa wird sich grundlegend verändern – mit unseren Systemen, insbesondere EUROBIT PAY, bieten wir bereits heute die passende Antwort auf die Anforderungen von morgen.“

EUROBIT PAY, die hauseigene Bezahllösung von Eurobit Systems, wurde gezielt für den Einsatz im digitalen und stationären Handel entwickelt und ist auf die Integration digitaler Währungen vorbereitet. Kovac weiter:

„Die Nachfrage nach intelligenten, sicheren und flexiblen Kassensystemen steigt rasant – und sie wird mit dem digitalen Euro noch einmal stark zunehmen. Unsere geplanten Neueinstellungen sind der erste Schritt, um dieser Entwicklung gerecht zu werden. Für EUROBIT PAY werden wir auch in den kommenden Geschäftsjahren kontinuierlich Personal aufbauen.“

Der bevorstehende Börsengang markiert für Eurobit Systems eine neue Phase der Unternehmensentwicklung. Er soll nicht nur weiteres Kapital generieren, sondern auch die Marktposition stärken und neue strategische Partnerschaften ermöglichen.

„Der Börsengang ist ein entscheidender Schritt in unserer Wachstumsstrategie – er wird uns die finanziellen Mittel geben, unsere Expansion in ganz Europa zu beschleunigen und technologische Innovationen weiter voranzutreiben“, so Kovac.

