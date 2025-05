Ehrungen für Sukadev Volker Bretz: Leiter von Yoga Vidya e.V. erhält bedeutende indische Auszeichnungen

Sukadev Volker Bretz, Gründer und Leiter von Yoga Vidya e.V., reiste im Februar ins Herkunftsland des Yogas nach Indien und wurde dort für sein Lebenswerk mit drei bedeutenden Ehrungen ausgezeichnet:

1. Pujaneeya Swami (Bedeutung: Ehrwürdiger Meister) – Verliehen am 9. Februar 2025 während des „Hindumatha Mahamandalam“ in Kerala für seine herausragenden spirituellen Verdienste. Diese hohe Ehrung wird im Hinduismus nur wenigen Persönlichkeiten verliehen und würdigt besondere spirituelle Verdienste.

2. Sanatana Dharma Paracharaka – Verliehen am 11. Februar 2025 im Arsha Yoga Gurukula Thrissur für die Förderung und Verbreitung des Hinduismus. Der Titel zeichnet Personen aus, die sich in besonderem Maße um die Verbreitung und Erhaltung des Hinduismus verdient gemacht haben. Lose übersetzt bedeutet dies „Förderer des Hinduismus“.

3. Sanatan Seva Samman – Verliehen am 15. Februar 2025 beim „United Consciousness Conclave“ in Madhya Pradesh für seine langjährige Verbreitung des Sanatana Dharma. Diese Auszeichnung wird Personen verliehen, die sich durch herausragende Dienste und langjährige Beiträge zur Förderung des Sanatana Dharma verdient gemacht haben. Die Verleihung erfolgte durch den Ministerpräsidenten von Madhya Pradesh.

Sukadev Volker Bretz wurde bei den Veranstaltungen als Ehrengast und Hauptredner gewürdigt. Neben religiösen Würdenträgern nahmen auch hochrangige politische Vertreter, darunter der Gouverneur von Kerala und der Ministerpräsident von Madhya Pradesh, an den Feierlichkeiten teil.

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, Meditation, Ayurveda und Vedanta mit Yoga Ashrams in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt a. M. gegründet. Interessenten haben die Auswahl aus jährlich über 3.500 Seminaren, Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. 100 Online-Angebote monatlich machen den Zugang auch von Zuhause aus möglich. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 24.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute mit rund 100.000 Übernachtungsgästen im Jahr. Yoga Vidya integriert eine religiöse Gemeinschaft auf der Grundlage des Sanatana Dharma Yoga Vedanta und fördert die spirituelle Verbindung und Kooperation mit Organisationen und Institutionen des spirituellen Yoga und des Hinduismus.

