Kyocera präsentiert „fan-cooled jacket“ auf der A+A Messe

Vom 4. bis 7. November stellt Kyocera auf der Messe und Konferenz für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit A+A seine ventilatorgekühlten Jacken vor.

Kyoto/Esslingen, 24. Oktober 2025. Auf der A+A, der weltweit führenden Fachmesse für Sicherheit, Gesundheit und Arbeitsschutz, wird Kyocera sein Kühlsystem mit Luftstromtechnologie vorstellen. Das in Zusammenarbeit mit BURTLE entwickelte System soll den Hitzeschutz verbessern und die Sicherheit am Arbeitsplatz für Mitarbeiter in ganz Europa erhöhen.

Hitzeexposition am Arbeitsplatz

Hohe Temperaturen auf Baustellen und in Industrieumgebungen stellen eine wachsende Herausforderung für die Sicherheit und Effizienz der Arbeitnehmer dar. Während Klimaanlagen in Innenräumen Abhilfe schaffen, sind unzählige Arbeitnehmer im Freien der Hitze ausgesetzt. Ein längerer Aufenthalt in der Hitze erhöht das Risiko von Dehydrierung, Ermüdung und hitzebedingten Erkrankungen wie Hitzschlag. Herkömmliche Methoden wie Kühlpacks bieten nur begrenzt Abhilfe und sind für den Dauereinsatz ungeeignet. Kyocera bietet eine Lösung für das Problem – mit ventilatorgekühlten Jacken, die über eine fortschrittliche Kühltechnologie verfügen. Sie sind so konzipiert, dass sie zuverlässigen und langanhaltenden Schutz vor Hitzestress bieten und somit zu sichereren und produktiveren Arbeitsplätzen beitragen.

Funktionsweise einer ventilatorgekühlten Jacke

Der integrierte Ventilator saugt Außenluft an und leitet sie gleichmäßig durch die Jacke. Im Nackenbereich entweicht die Luft und fördert die Verdunstung von Schweiß – der Körper kühlt dadurch auf natürliche Weise ab. Die Arbeitskleidung ist so konzipiert, dass sie mit gängiger Sicherheitsausrüstung kompatibel ist. Sie verfügt über praktische Details wie einen Zugang für Gurte, eine abnehmbare Kapuze, die sich an Helme anpassen lässt, sowie ein Modell mit hoher Sichtbarkeit gemäß der DIN-Norm EN ISO 20471, Klasse 2. Damit bietet sie zuverlässigen Schutz und hohen Tragekomfort selbst in heißen Arbeitsumgebungen und im Gegensatz zu kurzzeitigen Methoden wie Eispackungen sorgt das System für eine kontinuierliche, langanhal-tende Kühlung.

Die innovativen Kühlungslösungen von Kyocera sorgen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

Das Lüftungssystem kombiniert eine präzise Luftstromsteuerung mit einer sicheren Schraubbefestigung und gewährleistet so auch bei aktiver Nutzung höchste Stabilität. Dank ihrer Staub- und Wasserbeständigkeit gemäß Schutzklasse IP55 sind die Lüfter für den langfristigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet.

2025 Japan-Modell

Spannung: 8-24 V

Maximale Luftmenge: 105 L

Batteriekapazität: 5,000 mAh

Betriebsdauer:

– Maximale Leistung (24V): 6 Stunden, 1 Stunde bei 22 V, +5 Stunden bei 15 V

– Maximale Dauer (8V): 30 Stunden

Entwicklungsgeschichte

Kyocera begann im Jahr 2015 mit der Entwicklung von Kleidung mit integrierten Ventilatoren, um die Belastung durch Hitze in industriellen Arbeitsumgebungen zu lösen. Nach der Einführung seines eigenen Produkts im Jahr 2016 schloss sich das Unternehmen 2017 mit dem japanischen Workwear-Spezialisten BURTLE zusammen, um die Serie „AIRCRAFT“ auf den Markt zu bringen. Diese hat sich schnell etabliert. Seit der Markteinführung hat BURTLE jedes Jahr neue Modelle auf den Markt gebracht und damit seit 2023 einen dominierenden Marktanteil erreicht. Mit einer Jahresproduktion von über einer Million Exemplaren hat sich dieses System zu einem Flaggschiffprodukt von Kyocera Industrial Tools entwickelt und ist für seine Zuverlässigkeit und seine breite Verwendung bekannt.

Übersicht: Kyocera auf der A+A 2025

Ausstellung: A+A

Datum: 04.-07. November 2025

Ort: Düsseldorf, Deutschland

Kyocera-Stand: Halle 16, Stand Nr. J04

Über die A+A

Die A+A ist die weltweit führende Fachmesse für Sicherheit, Gesundheit und Arbeitsschutz. Das Programm umfasst persönliche Schutzausrüstung, Arbeitssicherheit, Unternehmensbekleidung, Brandschutz und Notfallmanagement. Zu den aktuellen Schwerpunkten zählen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaftsmodelle, Verantwortung in der Lieferkette sowie Digitalisierung und Lösungen für Prozessoptimierung und Automatisierung. Ergänzt wird die Ausstellung durch die „A+A Expert Talks“ und den „Internationalen Kongress für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin“, die praktisches Fachwissen und Einblicke in aktuelle Entwicklungen bieten.

Das Pressematerial steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

https://spgroup.box.com/s/9nzxamk37rjqfxlsykg1oj8ya1rzsdi0

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 29 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommier-ten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smar-ten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 288 Tochtergesellschaften (31. März 2025). Mit etwa 77.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2024 belegt Kyocera Platz 874 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltig-keitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Außerdem hat Kyocera eine Bronzebewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsum-frage erhalten und wurde bereits zum neunten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2025“ als einer der weltweiten Innovati-onsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

