Kyoceras Liebling des Monats – die Slim Mugs

Wohlig warm durch die goldene Jahreszeit

Wärme für unterwegs mit der Kyocera Slim Mug

Die Tage sind kürzer, die Luft kühler – einmal geblinzelt, und schon ist der Herbst vollkommen eingekehrt und mit ihm die Sehnsucht nach Wärme und Gemütlichkeit. Ob beim Spaziergang, auf dem Weg ins Büro oder auf der Couch. Mit der Kyocera Slim Mug lassen sich kleine Wohlfühlmomente ganz einfach in den Alltag holen.

Gefertigt aus doppelwandigem Edelstahl, hält die Slim Mug Getränke wie Ingwertee mit Zitrone, frischen Minztee oder den morgendlichen Kaffee bis zu 12 Stunden zuverlässig warm – ohne dass die Außenseite heiß wird. Durch ihre schlanke Form liegt sie angenehm in der Hand, ist auslaufsicher verschließbar und sorgt dank geschmacksneutraler, keramischer Innenbeschichtung für unverfälschten Genuss.

Ganz egal, ob drinnen oder draußen. Die Slim Mug ist der perfekte Begleiter für mehr Behaglichkeit in der kalten Jahreszeit.

Kyocera Slim Mug Serie

– Geschmacksneutral durch keramische Innenbeschichtung

– Frei von BPA, PTFE und PFOA

– Fassungsvermögen: 180 ml, 300 ml und 500 ml

– Robust, temperaturbeständig und rostfrei

– Erhältlich in verschiedenen Farben

– Preis: ab 49,95 EUR

Sie finden das Produkt hier im Kyocera Shop oder hier bei Amazon

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 29 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 288 Tochtergesellschaften (31. März 2025). Mit etwa 77.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2024 belegt Kyocera Platz 874 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Außerdem hat Kyocera eine Bronzebewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum neunten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2025“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

