Kyoceras Liebling des Monats – Schälmesser, Nature Serie, FK-075 WH-BK NATURE

Frische Snacks im Handumdrehen mit Kyocera

Flinkes Schälen mit dem Kyocera Schälmesser!

Während die Tage wieder kürzer werden, lädt der Spätsommer mit seinen milden, angenehmen

Temperaturen dazu ein, frische Snacks und leichte Gerichte zu genießen. Das Kyocera Schälmesser der

Nature Serie erleichtert das Schälen und Putzen von knackigem Gemüse. Serviert mit einem würzigen Dip

sind Karotten, Gurken und Co. der ideale Snack für entspannte Abende.

Die Klinge aus Zirkoniakeramik bleibt nachhaltig scharf und die ergonomisch gestalteten schwarzen Griffe

sind hauptsächlich aus organischem Kunststoff gefertigt, der aus Zuckerrohr gewonnen wird. Zudem ist die

Verpackung der gesamten Nature Serie vollkommen plastikfrei. Die Messer haben dank ihrer Griffe eine

komfortable Handhabung und sind zusammen mit ihrer präzisen Schärfe perfekt geeignet für das Schälen von

Obst und Gemüse – eine hervorragende Ergänzung für jede Amateur- oder Profiküche.

Schälmesser, Nature Serie, FK-075 WH-BK NATURE

– Klinge aus weißer Zirkoniakeramik (Z260), handgeschliffen

– Preis: ab 39,90 EUR

– Klingenlänge 7,5 cm

– Griff aus organischem Kunststoff (gewonnen aus Zuckerrohr), ergonomisch geformt

Sie finden das Produkt hier im Kyocera Shop oder hier bei Amazon.

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 26 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 292 Tochtergesellschaften (31. März 2024). Mit etwa 79.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,29 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2023 belegt Kyocera Platz 672 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge hat Kyocera eine Goldbewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum achten Mal von Clarivate als „Top 100 Global InnovatorTM 2023“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

