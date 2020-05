Lapacho Tee – ein ganz besonders vielfältiger Genuss aus dem Land der Inka

Neu im AURESA-Sortiment: bereits Inkas in Lateinamerika haben Lapacho-Tee auf viele Arten genossen

Lapacho Tee ist kein gewöhnlicher Kräutertee. Im Geschmack mild und süßlich, war er bereits bei den Inka beliebt. Der fruchtig feine Vanillegeschmack macht diesen Tee zu einem ganz besonderen Genuss. Der Online Shop Auresa.de ist ebenfalls vom herrlichen exotischen Geschmack überzeugt und nimmt diese außergewöhnliche Teesorte aus Südamerika in ihr Sortiment auf Zu finden ist dieser exotisch anmutende Tee im Onlineshop unter https://www.auresa.de/lapacho-natur

Tee aus dem Lapacho Baum bringt Vanillearoma auf die Zunge

Lapacho Tee wird aus der inneren Rinde des aus Südamerika stammenden Lapacho Baumes gewonnen. Bereits die Inkas machten sich diese Art der Teegewinnung zu Nutze und bis heute hat das an Rooibos Tee erinnernde Aroma viele Freunde. Der Geschmack des Lapacho Tees ist süßlich und mild. Abgerundet wird er durch eine feine Vanille Note. Was Lapacho Tee besonders macht, ist nicht nur seine geschmackliche Eigenschaft, sondern dass genau diese heiß und kalt einen Genuss darstellt. Ideal für den Sommer als Kaltgetränk für heiße Tage. Darüber hinaus lässt sich der Geschmack mit diversen Früchten und Fruchtsäften erweitern und verfeinern.

Ein idealer Tee für Kinder – ohne Koffein!

Kinder können an dem Genuss von Lapacho-Tee ebenfalls teilhaben, da der Tee kein Koffein enthält. “Im Auresa-Onlineshop findet sich nicht nur diese besondere Teesorte ohne Koffein, sondern auch viele andere sanfte Teesorten für Kinder, Schwangere und Menschen mit empfindlichem Magen, die perfekte Ganztagesgetränke für den Frühling und den Sommer darstellen”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer des Online-Tee-Handels AURESA.

Fair Tea und Nachhaltigkeit im Online-Shop

Der Online-Shop bietet zahlreiche Teesorten von klassischen Schwarz- und Grüntees bis hin zu feinen Früchtetees. Dabei wird überwiegend auf natürliche Rohstoffe wie Früchte, Blüten und weitere Zutaten gesetzt, aus welchen die verschiedenen Teesorten bestehen. Darüber hinaus unterstützt der Shop nachhaltige Landwirtschaft zur Schonung von Umwelt und Natur und ist ebenfalls auf einen fairen Handel und eine biologische Erzeugung bedacht. Dieses Vorhaben wird durch einen CO2-neutralen und weit möglichst umweltschonenden Versand durch DHL GoGreen unterstützt.

Das ganze Tee -Sortiment von AURESA lässt sich auf https://www.auresa.de/ entdecken.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

