Augenringe weg und aussehen wie ein Netflix Serien Star

Überraschung im Spiegel – Ein Frischer Blick am Morgen

Wieso sehen alle Frauen in Film und Fernsehen morgens so frisch aus, fragten wir uns als wir eine weitere Serie auf Netflix schauen. Dabei hat die Corona Depression schon lange Ihre Spuren hinterlassen. Jeden morgen in den Spiegel schauen, wird zu einer Qual. Immer wieder müde und verschlafen, ganz anders wie in der Serie die wir uns noch gestern bis in die späte Stunde angeschaut haben, erzählt uns Maria K. aus Düsseldorf. Überrascht sind wir über diese Aussagen nicht. Das in Film uns Fernsehen die Haare perfekt liegen ist klar. Die Haare von Maria sehen an diesem Morgen zerzaust aus und auch wir bemerken geschwollene, kleine Augen bei Ihr. Oft kommen auch noch leichte Augenringe hinzu, wenn der Schlaf der vergangenen Nacht zu kurz geraten ist, fügt Sie hinzu. Nach einer erfrischenden Dusche und Frühstück ändert sich Ihr Ausdruck im Gesicht zum Glück jedoch. Heute ist Ihr grosser Tag. Sie bekommt eine Behandlung in der Ästhetik Klinik Mc Aesthetics in Köln. Maria möchte, dass der müde und erschöpfte Ausdruck im Gesicht nun endlich verschwindet. Die Fahrt von Düsseldorf nach Köln ist nicht weit. In 20 Minuten sind wir in der Schönheitsklinik Mc Aesthetics in Köln. Unterwegs schauen wir uns etwas auf der Webseite um und erfahren dass der Grund für müde Blicke häufig Schlupflider und Tränensäcke sind.

Was sind Schlupflider und wie entstehen sie?

Die Frage nach der Ursache lassen wir uns dann aber direkt durch den Plastischen Chirurgen PD Dr. med. Altintas erklären. Er gehört zur Gruppe der Professoren und Privatdozenten und weist über 20 Jahre Erfahrung in diesem Gebiet. Er erklärt uns in einem Interview, dass jeder von uns mit einem schnellen Blick in den Spiegel erkennen kann, ob er unter Schlupflider leidet. Dies kann man bei geöffneten Augen am besten erkennen. “Bei junger und praller Haut können wir immer ein Stück von unserem beweglichen Augenlid sehen. Das Gewebe vom oberen Lid ist also straff und elastisch”, erklärt der Experte und führt fort, dass bei Schlupflider, an dieser stelle die überschüssige Haut herunterhängt. Deswegen ist bei geöffnetem Auge das bewegliche Oberlid nicht mehr sichtbar. Und auch der obere Wimpernkranz ist bei starken Schlupflidern kaum noch zu sehen. In manchen Fällen verschwindet es auch völlig unter der Haut. Dadurch verschwinden die strahlenden Augen. Sie sehen oft traurig und erschöpft und das Auge optisch kleiner aus. Selbst Stars wie Jessica Biel, Claudia Schiffer oder Jennifer Lawrence kennen dieses Problem. Ab Veranlagung oder das Alter Schuld daran ist, macht keinen Unterschied, denn nervig sind die schlaffen Augen allemal.

Der operative Eingriff für ein langhaltendes Ergebnis

Um eine langanhaltendes Ergebnis für große Augen zu erzielen, lässt sich der Gang in einer Schönheitsklinik jedoch meist nicht vermeiden. Maria wird von Privatdozent Dr. med. Altintas heute persönlich für Ihre Lidstraffung vorbereitet. Im Gespräch erfahren wir, dass die Augen großen Einfluss auf den ersten Eindruck haben. Dr. Altintas merkt an, dass die Nachfrage für eine Augenlidstraffung steigt. Besonders auch Männer zeigen zunehmend Interesse an einer Augenlidstraffung. Diese Entwickung wundert uns etwas. Dabei bemerken wir in der Wartelounge von Mc Aesthetics einen separaten Eingang. Dort steht ” Nur Männern Zutritt gestattet” Nicht einmal eine weibliche Begleitung darf dort hinein. Das diese Lounge nur für Männer eingerichtet wurde, erkennt man auch vom Interiour. Auch auf der Website haben wir eine Rubrik nur für Männer erstellt”, erzählt uns der Experte. Lidstraffung wird dort sowohl für die oberen Augenlidern als auch den Unterlidern angeboten.

Auch der Patient Nils M. will sich heute bei PD Dr. Altintas bezüglich einer Lidkorrektur beraten lassen. Vor einem ästhetischen Eingriff hat Nils M. keine Angst. “Ich kenne das Risiko des Eingriffs, doch ich vertraue Dr. Altintas”, antwortet er überzeugt. Die Korrektur seiner Augenlider wünscht er sich schon lange. Vor einigen Monaten hatte er sich die Augenringe mit Hyaluron behandeln lassen. “Viele Patienten möchten jünger und frischer aussehen. Schlupflider wirken da kontraproduktiv”, meint Dr. Altintas. In der Tat steht in der Plastischen Chirurgie die Augenlidstraffung bei Männern noch höher im Kurs als bei Frauen. Dieses Phänomen unterstreicht auch eine Studie aus den USA. Der Patient Nils M.fügt hinzu: “Frauen können durch Augen-Make-up Tricks und Co leicht ihr Aussehen korrigieren oder Lenken den Blick auf ihren Mund. Wir Männer gehen dann eben zum Ästhetisch-Plastischen Chirurgen und lassen uns die Nase oder die Augenringe mit Hyaluron verbessern oder eben auch die Augenpartie verbessern”.

Dr. Altintas erklärt, wie wichtig die Narbe für das Ergebnis der Augenlidkorrektur ist. Die Ästhetische Chirurgie bietet heutzutage viele Möglichkeiten. So kann der Arzt die Lidkorrektur zum Beispiel mit einem Schnitt durch ein Skalpell oder einen Laser beginnen. Aber nicht nur der Schnitt, sondern auch der Faden und die Naht sind entscheidend für das Ergebnis. Denn der Faden darf nicht zu dick sein. Dr. Altintas bietet bei deiner Augenlidkorrrektur mehrere Optionen für die Naht an. Wir staunen nicht schlecht, als er erzählt, dass er bei einer Augenlidkorrektur häufig z.B. Mit einer Lupenbrillentechnick aus der Mikrochirurgie operiert. Er erzieht damit eine besonders unsichtbare Narbe. Wir merken an, dass dieses Verfahren auf der Welt nicht häufig verwendet wird. Er unterbricht uns mit den Worten: “Auf der Welt gibt es auch nicht so viele Mikrochirurgen die gleichzeitig auch in der Plastischen Chirurgie tätig sind”

Während wir uns in der Klinik die vielen Kunstwerke anschauen und uns der Ästhetik hingeben erfolgt der Eingriff von Maria. Sie hast den Eingriff gut überstanden und wenige Stunden später kann Sie schon nach Hause.

2 Wochen später sind wir erneut mit Maria in der Schönheitsklink Mc Aesthetics verabredet. Die Schwellung Ihrer Lider ist kaum noch zu sehen und wir sind sichtlich begeistert von dem Effekt dieses kleinen Eingriffs. Auch Nils treffen wir wieder. Er hat sich für den Eingriff entschieden. Zum Schluss beantwortet der Facharzt in kurzen Kommentaren die Fragen unsere Redakteurin Sylvia Kaduk, die wir von unseren Lesern mitbekommen haben.

Kann man auch eine Korrektur der unteren Augenlider bekommen?

Ja, diese werden in der Ästhetischen Chirurgie oft zusammen mit den Tränensäcken operiert.

Wie kann ich meine Augenform ändern?

Durch eine Augenlidkorrektur kann die Form verändert und große Augen erzielt werden. Dabei müssen häufig jedoch auch der Muskel und das Gewebe behandelt werden.

Wo kann ich Ergebnisse und Beispiel Bilder zu einer Lidkorrektur sehen?

Überall auf Google und auf Social Media Kanälen . Diese helfen nicht ohne eine persönliche Beratung und Untersuchung durch einen plastischen Chirurgen. Auch wir posten regelmäßig Ergebnisse und Videos von Behandlungen wie der Augenlidkorrektur oder Behandlungen der Tränensäcke.

Erfolgt der Eingriff des Unterlids unter lokaler Betäubung?

Wir operieren die Tränensäcke am Unterlid minimal-invasiv in Dämmerschlaf.

Wie schminkt man von Natur aus kleine Augen?

Nicht zu dunkel. Am besten tragen Sie keinen Mascara auf den unteren Wimpernkranz auf, sondern lassen diese Wimpern natürlich.

Gibt es Tipps gegen das Absinken der Haut?

Um das Gesicht so lange wie möglich jung aussehen zu lassen, sollte man auf eine gesunde Ernährung sowie ausreichend Schlaf achten, aber auch den Konsum von Alkohol und Tabak verringern.

Botox statt Lidstraffung?

Ein geringes Anheben der Augenbrauen und die Behandlung von kleinen Fältchen ist mit Botox möglich.

Wie sieht die Wunde nach einer Augenlidstraffung aus?

Die Naht wird in die Lidfalte gelegt, sodass eine Narbe kaum sichtbar ist.

Ist eine Operation bei dunklen Augenringen nötig?

Eine Behandlung mit Hyaluron kann ebenfalls helfen. Dies ist von Person zu Person unterschiedlich.

Wie kann man große Augen bekommen?

Nur durch einen operativen Eingriff.

Was zeichnet ein asiatisches Auge aus?

Menschen aus der Region Südostasiens besitzen in der Regel kein bewegliches Augenlid.

Wie schminkt man Schlupflider richtig?

Viele Tipps und Tricks gibt es auf You Tube zu diesem Thema einfach nach “In wenigen Schritten zum perfekten Make-up für Ihre Augen” suchen.

Wie entsteht das Bild von einem wachen Blick ohne Schminke?

Durch einen relativ kleinen Eingriff lässt sich das Auge vergrößern.

Was hat die Nase mit den Augenringen zu tun?

Je mehr die Nase hervorsteht, desto tiefer wirken die Augenringe. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Je tiefer die Augenringe desto grösser erscheint die Nase.

Warum ist die Operation des Oberlids in Südkorea so beliebt?

In Südkorea besitzen die meisten Menschen keine Lidfalte. Durch eine Operation kann der Arzt große Augen und ein harmonisches Gesicht schaffen.

Was muss man bei einer Lidkorrektur entfernen?

Bei einer Augenlidstraffung werden überschüssige Haut und überschüssiges Fett entfernt. Auch die Entfernung von Gewebe und Muskeln erfolgt bei dieser Operation.

Wann körperliche Anstrengung nach der Schönheits-Op der oberen Augenlider?

Gerade in den ersten Wochen bitte vermeiden. Da es sonst in seltenen Fällen zu Nachblutungen kommen kann.

Wie wirkt sich weißer Eyeliner auf meine Augen aus?

Besser als ein weißer Eyeliner kann ein weißer Kajal sein. Mit diesem kann man den innere Augenwinkel auf der oberen und unteren Wasserlinie schminken. Dadurch vergrößern Sie Ihre Augen optisch. Abe Rad sind keine Fragen für den Plastischen Chirurgen.

Wann ist eine Schönheitsoperation der Augen notwendig?

Wenn Sie sich unwohl fühlen oder das Blickfeld beeinträchtigt wird.

Ist eine Operation am Oberlider schmerzhaft?

Nein aber sehr unangenehm und kann unpräzise Ergebnisse mit sich bringen. Wir operieren nicht in örtlicher Betäubung, sondern in Dämmerschlaf.

Wie bekomme ich grosse Augen?

Optisch können die Augen durch Schminke größer wirken, dauerhaft große Augen bekommt man es durch eine Schönheitsoperation.

Wo Tränensäcke behandeln?

Immer bei einem Facharzt, um das Risiko von Nebenwirkungen so klein wie möglich zu halten. Deshalb Finger weg von Billiganbietern.

Welcher Arzt für eine Augenvergrößerung in Berlin?

Gerade in Städten in der viele Angebote da sind, sollte gut recherchiert werden, damit man den perfekten Arzt für den gewünschten Eingriff findet und das Risiko von zum Beispiel einem nicht vollendeten Lidschluss klein gehalten wird.

Wie lange bleibt eine Schwellung nach einer Lidstraffung?

In der Regel 1-2 Wochen.

Kann man Tränensäcke und Augenringe entfernen?

Ja, es gibt verschiedene Methoden von Eingriffen. Am besten ein Beratungsgespräch terminieren.

Welcher Lidschatten macht große und schöne Augen?

Für große Augen kann man hellen Lidschatten und einen feinen Eyeliner benutzen

Ist die Lidstraffung ein Schönheitswahn?

Nein, jeder sollte sich von Kopf bis Fuß in seiner Haut attraktiv fühlen dürfen.

Zum Schluss haben wir noch einige Tipps ohne OP zusammen gestellt.

In wenigen Schritten zum perfekten Make-up für Ihre Augen

Für einen strahlenden Blick trotz hängender Lider bedarf es daher einiger Tipps und Beauty-Tricks. Das Auftragen von Make-up bringt besonders schnelle Lösungen. Doch beim Augen-Make-up ist Vorsicht geboten: Oft ist weniger mehr. Dies gilt auch beim Kaschieren mit Lidschatten. Auf keinen Fall sollten Sie für den beweglichen Teil des Auges dunklen Lidschatten verwenden. Das weiß auch Jennifer Lawrence und trägt diesen daher auf das verdeckende Lid auf. Dieser lässt das Auge schnell optisch noch kleiner wirken. Um die Augen optisch zu öffnen, sollten Sie auf Lidschatten verzichten oder helle, frische Farben verwenden.

Allgemein sollten Sie die Augenpartie mit hellen Farben schminken. Dies gilt somit auch für Ihre Augenbrauen. Halten Sie diese nicht zu dunkel oder zu dick, denn so kann ihr Gesicht leicht starrer und böse wirken. Setzen Sie positive Effekte mit einem Highlighter. Sie sollten ihn dezent unter den Brauen oder auf dem beweglichen Lid auftragen. Nehmen Sie zudem einen geeigneten, schwarzen Eyeliner zur Hand. Ein feiner Lidstrich mit dem Eyeliner, der am äußeren Rand mit einen Schwung nach oben zu den Augenbrauen vollendet wird, sieht besonders schön aus. Den letzten Schliff kann ein dunkler Mascara auf den Wimpern bringen. Denn mit ihm erhalten Sie einen schönen Augenaufschlag, welcher das hängende Lid durch die Wimpern verdeckt.

