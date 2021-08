Last Call: Flotte! Der Branchentreff am 15. und 16. September

Das erste große Flotten-Event des Jahres / Innovative Ideen und neue Impulse / Man sieht sich (wieder)!

Mannheim, im August 2021. Sind wir endlich raus aus der Krise? Oder kommt da noch was? Deutschland traut dem Frieden noch nicht so ganz, aber trotz aller Vorsicht muss irgendwann Schluss sein mit den Notfallverordnungen. Die Auswirkungen sind nach wie vor zu spüren – mit Lieferengpässen, veränderten Mobilitätsanforderungen und mehr. Auf der anderen Seite wurden auch Schwachstellen aufgedeckt und in vielen Fällen schneller nach Lösungen gesucht als es ohne Krise der Fall gewesen wäre – und auch welche gefunden!

“Durch die vielen digitalen Formate, die wir als Fuhrparkverband eingesetzt haben, ist der Austausch untereinander nie zum Stillstand gekommen, wurde zum Teil sogar noch häufiger und intensiver. Trotzdem freuen wir uns extrem auf “Flotte – der Branchentreff” in Düsseldorf am 15. und 16.9.2021″, sagt Axel Schäfer, Geschäftsführer des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement (BVF). Dort können sich Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche endlich wieder persönlich begegnen und auch individuelle Themen jenseits des hochkarätigen Fachprogramms im Detail diskutieren. Als strategischer Partner der Messe hat der Verband aktiv an der Vorbereitung des Fachprogramms und der Auswahl der Experten mitgewirkt. Nach dem Eröffnungsvortrag “Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement nach der Krise” von Axel Schäfer werden viele ganz heiße Themen zur Digitalisierung/Telematik, zur Elektromobilität oder Nutzfahrzeugen diskutiert. Egal, ob rechtliche Fragen zu lösen sind, ob es um Best-Practice-Beispiele aus dem kommunalen Umfeld, um die Einführung von alternativen Antrieben in die Fahrzeugflotten oder um Nachhaltigkeitskonzepte in der betrieblichen Mobilität geht – die Teilnehmer:innen werden passende Impulse und Gesprächspartner:innen finden. Darüber hinaus präsentieren über 260 Aussteller ihre Lösungen.

Wie bereits in den letzten Jahren erhalten alle ordentlichen, außerordentlichen und Akademie-Mitglieder des Fuhrparkverbandes für die Flotte 2021 Gutscheine für einen kostenlosen Eintritt. Mit diesem Gutschein können Sie dann ein Gratis-Ticket bestellen. Senden Sie einfach eine Nachricht an info@fuhrparkverband.de. Die Gutscheine werden von uns nach Anforderung innerhalb 5 – 7 Tagen verschickt. Frühere Registrierungen zur Teilnahme bleiben gültig – im Dialog mit dem Veranstalter. Besuchen Sie den BVF auf unserem Messestand in Halle 8B, G11-G15. Wir freuen uns Sie zu sehen!

Weitere Informationen: https://derbranchentreff.de/

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement wurde im Oktober 2010 als Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder, die Fuhrparks zwischen 5 und 50.000 Fahrzeugen betreiben. Mitglieder sind unter anderem Unternehmen wie Axel Springer Services & Immobilien GmbH, Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, KPMG AG, CANCOM SE, KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V., SEG Sparkassen Einkaufs-Gesellschaft mbH, SAP, DB Fuhrparkservice GmbH oder Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH. Der Verband ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Bernd Kullmann (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Ideal Versicherung) und Claudia Westphal (stv. Vorsitzende, Fuhrparkleiterin Beiersdorf). Geschäftsführer ist Axel Schäfer.

Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53

presse@fuhrparkverband.de

https://www.fuhrparkverband.de

